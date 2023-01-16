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秘魯20年最嚴重示威衝突逾40死 首都等地延長緊急狀態

2023/1/16 12:47（1/16 12:57 更新）
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圖為12日秘魯民眾上街示威。（路透社）
圖為12日秘魯民眾上街示威。（路透社）
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（中央社利馬15日綜合外電報導）秘魯當局已將首都利馬（Lima）和南部兩個地區緊急狀態延長一個月，當地民眾的反政府示威活動引發秘魯20年來最嚴重的暴力衝突，造成數十人傷亡。

路透社報導，去年12月上旬時任秘魯左翼總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會，以行政命令替代國會立法來統治國家，而遭國會罷黜。此事引爆示威潮，秘魯當局12月中旬先宣布為期一個月的全國緊急狀態。

示威人士與安全部隊爆發暴力衝突，自去年12月上旬以來已有40多人喪生。

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）昨晚簽署延長緊急狀態命令，授予警察特殊權力，並限制民眾集會自由等權利，實施地區包括利馬、南部地區庫斯科（Cusco）和普諾（Puno）。

在普諾，近半數暴力受害者已經死亡；當地的限制措施含10天宵禁。

抗議群眾昨天在利馬的遊行中，高舉紅白相間的國旗和帶有黑色邊框的橫布條，以向逝者哀悼。示威人士也猛烈抨擊博魯阿爾特。博魯阿爾特13日為暴力死亡事件道歉，並要求展開調查。

民調機構易普索秘魯分公司（Ipsos Peru）今天在「秘魯21報」（Peru 21）發布本月12日至13日所做民調，顯示有71%的秘魯受訪者不贊同博魯阿爾特政府，高於去年12月調查的68%。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1120116

#博魯阿爾特
#秘魯
#卡斯蒂約
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