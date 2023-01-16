日媒：中國對日韓准核發公務及部分商務簽證

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）有關中國暫時停止核發簽證給日韓公民一事，傳中國同意有限度的核發公務及部分商務簽證。這可能是想盡量減少人員往來的不良影響。

日本共同社報導，鑑於日本、韓國對中國實施加強邊境管制措施，中國政府以暫停核發日韓公民簽證作為反制措施，但現在有限度的准許辦理核發公務及部分商務簽證。不過，究竟何種情況才會同意核發簽證，中國政府並未公布標準。

報導說，有可能同意核發簽證的對象是恣意性的決定，中國入境管理政策的透明性可能會引發討論。

中國外交部13日在有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫的記者會上暗示核發簽證措施有例外。

位於東京的中國大使館官網10日宣布，即日起暫時停止辦理對日本人發放簽證的手續。駐日中國大使館並沒說明理由。

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中國國家移民管理局網站11日發布公告，針對近期少數國家對中國公民實施「歧視性」入境限制措施，國家移民管理機構自即日起，對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停韓國、日本公民來中國實行72/144小時過境免簽政策。

日本政府去年12月30日起對中國採取臨時性的邊境管制措施，今年1月8日起要求從中國本土搭機入境日本的人士須持登機前72小時內的陰性證明。12日起，不僅是從中國本土，從澳門搭機入境日本的人士也須持登機前72小時內的陰性證明，且入境時須接受PCR檢查等。（編輯：韋樞）1120116