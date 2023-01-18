加州初一放假 列農曆春節為法定假日全美首例

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加州政府從2023年起將農曆春節的大年初一列為法定假日。圖為洛杉磯的越南裔市集販售春節裝飾。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月18日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）加州州長紐松去年9月簽署的AB 2596法案自今年生效。根據這項法案，加州將成為全美第一個將農曆春節列為法定假日的州。

法案去年由30名議員發起，8月31日州參眾議院投票通過，9月29日由州長紐松（Gavin Newsom）簽署，自2023年起的農曆春節大年初一，加州政府轄下的公務體系、公立學校都放假一天。

農曆春節是亞裔族群一年中幾個最重要的節日之一，包括中國、越南、韓國和台灣移民在內，將近2/3的亞裔美國人有過農曆新年的習慣。

在這項加州立法之前，美國如紐約、舊金山的學校體系已在農曆春節放假，但加州是第一個宣布農曆新年第一天放假的州政府。

紐松去年發布聲明指出，慶祝農曆新年的意義在於拋開過去一年的煩惱，迎接未來的興旺和好運，加州將這天定為州政府公休日，目的是肯定亞裔美國人讓加州文化更多元豐富，也為所有加州人提供一個參與農曆新年的機會。

目前農曆春節仍不是美國的國定假日。紐約選出的聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）去年1月曾在國會提案，將農曆新年定為聯邦國定假日。（編輯：高照芬）1120118