波蘭：確信西方盟友將提供德製豹式戰車給烏克蘭

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（中央社德國蘭斯坦空軍基地20日綜合外電報導）波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）今天指出，他「確信」烏克蘭的西方盟友將設法合組聯盟，提供德製豹式（Leopard）戰車給這個遭戰爭蹂躪的國家。

法新社報導，布拉查克在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行、由美國主導對烏克蘭增加軍援的會議場邊告訴記者：「我確信這個聯盟的組成將會成功。」

布拉查克說：「15國國防部長在今天會議期間會面，我們討論了此事。」他還表示將與德國討論並處理這個問題。

烏克蘭想要獲得火力強大豹式戰車以對俄羅斯軍隊發動攻勢，但俄羅斯警告西方此舉將讓局面「極端危險」升級。

波蘭和包括芬蘭等其他國家擁有豹式戰車，但要運交這些戰車給烏克蘭前，需經德國同意。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天稍早告訴記者：「講到豹式戰車，我們仍不能說何時會做出決定，以及決定會如何。」

此外，他也否認外界對德國阻擋戰車運交的指控。（譯者：徐睿承）1120121