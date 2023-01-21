改造軍隊因應重大危險 法國將增加軍事支出逾1/3

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法國蒙馬桑20日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天指出，將改造法軍因應本世紀重大「危險」，未來幾年將增加軍事支出超過1/3。

承認後冷戰時代「和平紅利」結束，馬克宏表示，規劃的2024-2030年預算將提升軍隊能力因應可能發生的高強度衝突，自俄羅斯侵略烏克蘭將近11個月以來，這些行動已變得更加緊迫。

路透社報導，馬克宏說，2024-2030年軍事預算將達4130億歐元（約新台幣13.6兆元），高於2019-2025年的2950億歐元，意味到2030年，自馬克宏2017年上任以來，法國軍事支出增加一倍。

馬克宏在法國西南部蒙馬桑（Mont-de-Marsan）空軍基地表示：「由於戰爭型態改變，法軍現在和未來將做好準備以因應本世紀的危險發生。」

他還指出，法國將大舉投注在無人機發展和軍事情報上。官員稱最近的衝突暴露法國在這些領域的落差，且軍方應轉向高強度衝突的戰略。

此外，馬克宏表示將加強網路攻擊的應變能力，並將軍事情報預算提升近60%。（譯者：徐睿承）1120121