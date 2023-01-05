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法國將運交AMX-10 RC裝甲車援烏克蘭 首供西方設計戰車

2023/1/5 09:44（1/5 10:35 更新）
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法國總統府4日宣布，法國將成為第一個運交戰車至烏克蘭的西方國家。圖為AMX-10 RC輕型六輪式偵察裝甲車。（圖取自facebook.com/armeefrancaise）
法國總統府4日宣布，法國將成為第一個運交戰車至烏克蘭的西方國家。圖為AMX-10 RC輕型六輪式偵察裝甲車。（圖取自facebook.com/armeefrancaise）
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（中央社巴黎4日綜合外電報導）在法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基進行通話後，法國總統府今天宣布，法國將成為第一個運交戰車至烏克蘭的西方國家。

法新社報導，AMX-10 RC是一款法製輕型六輪式偵察裝甲車，自1980年代開始服役，現正逐步自法國軍隊淘汰。法國運交這款戰車至烏克蘭，代表法國對烏克蘭軍事援助的重大轉變。

法國已運交最先進的火砲、裝甲運兵車、防空飛彈和防空系統給烏克蘭，但馬克宏（Emmanuel Macron）長期以來一直謹防與俄國對抗及與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）斷絕外交聯繫。

馬克宏與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話後，一名要求匿名的法國總統幕僚告訴記者：「總統想以接受運交AMX-10 RC輕型戰車，來增援（烏克蘭）。」

他說：「這是西方國家設計的戰車首度供應給烏克蘭軍隊。」

北大西洋公約組織（NATO）自去年2月起逐步提升對烏克蘭軍援，供應愈來愈先進的武器系統，但也公開表達對與莫斯科衝突風險升高的擔憂。

運交戰機、長程飛彈和戰車一直被視為是一種可能的潛在挑釁動作，恐為俄羅斯和西方國家直接對抗帶來風險。

目前還不清楚運送至烏克蘭的法國戰車數量和時間，然而兩國已同意訓練和維修部分，作為這項協議的一部分。

法國國防部指出，法烏兩國國防部長近期將舉行會談。

澤倫斯基推文表示，感謝馬克宏「決定運交輕型戰車」以及「堡壘」（Bastion）裝甲運兵車給烏克蘭。

這位烏克蘭領導人還說：「朋友謝謝你！在你的領導下，我們更加接近勝利了。」

馬克宏近幾週對克里姆林宮的言詞變得強硬，指控蒲亭對烏克蘭基礎建設「懦弱」且「損人利己」的攻擊犯下戰爭罪。

在除夕訊息中，馬克宏向烏克蘭人民表示：「我們將幫助你們直到拿下勝利，我們將建立公平持久的和平。依靠法國、依靠歐洲。」

這名總統幕僚說，法製「響尾蛇」（Crotale）防空系統已在烏克蘭投入使用，協助防禦無人機和飛彈攻擊。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1120105

#馬克宏
#烏克蘭
#法國
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