泰國南部寺廟靈驗 民眾還願公雞雕像擺滿道路

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位於泰國南部洛坤府的「阿凱廟」供奉被暱稱為阿凱的男童，傳說中男童幾百年來保護著當地村民，因此村民建了他的雕像讓信眾祈求好運。中央社記者呂欣憓洛坤府攝 112年1月23日

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（中央社記者呂欣憓洛坤府23日專電）位在泰國南部一間供奉小男孩的廟宇因為民眾求財靈驗而遠近馳名，還願的民眾會奉上小男孩喜歡的公雞雕像，民眾供奉的公雞雕像多到廟方必須放在附近的道路旁邊，形成一幅奇特景象。

這間位於泰國南部洛坤府（Nakhon Si Thammarat）的阿凱廟（Ai Kai Wat Chedi ）是當地出名的廟宇，供奉被暱稱為阿凱（Ai Khai）的男童。

阿凱為何會成為廟宇供奉的神靈之一，傳說由來是250年前阿凱陪著一名僧侶來到寺廟，僧侶要男孩留下來守護這座村莊，阿凱因此留下來保護村民，他扮演成軍人、利用彈弓和煙火、追逐公雞等方式幫村民畫出村落的領域。

多年後，男孩耳聞僧侶在回程的路上，並要將他帶走，但若僧侶要來把男孩帶走，就會違背男孩多年前要守護村莊的誓言，男孩因此決定自溺在村里的池塘裡。

村民為了感謝男孩願意保護村莊的精神，因此蓋了男孩形象的雕像紀念他，在此之後，經常有傳聞看到小男孩在村裡出沒，持續保護村民，甚至經常有人向男孩許願而願望成真，一傳十，十傳百，成為泰國人之間口耳相傳的靈廟。

大部分的人來許願多是求樂透彩券號碼，也不少人祈求工作順利，許願成功的人會買阿凱喜歡的彈弓、煙火、軍人制服樣式的童裝以及公雞雕像來還願，因此往阿凱廟的路上許多店家都在販售相關的供品。

由於太過靈驗，還願的人太多，阿凱廟裡堆滿了大大小小的公雞雕像，大隻的公雞雕像甚至可以高達300公分，售價達到10幾萬泰銖。雕像太多廟裡堆不下，廟方就把公雞雕像放到鄰近的馬路邊和空地，形成當地一道特殊的風景。

過去2年在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，許多人失業或是經濟困難，讓香火已經非常鼎盛的阿凱廟人潮更加洶湧，阿凱廟不只為當地攤販帶來人潮錢潮，也成了泰國人疫情期間的心靈寄託。（編輯：高照芬）1120123

位於泰國南部洛坤府的阿凱廟供奉被暱稱為阿凱的男童，民眾會來此求財和工作運，據傳相當靈驗，還願民眾供奉的公雞雕像多到廟方要借放在附近的道路邊上。中央社記者呂欣憓洛坤府攝 112年1月23日