「勇士兔」現身金州 藝術家盼民眾走出槍擊案陰霾

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（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）舊金山歡慶農曆新年，在市區景點擺放5座兔雕，其中位在NBA金州勇士主場館外的「勇士兔」吸引球迷圍觀，華裔藝術家期盼在加州亞裔大城槍擊案發生後，作品能帶給民眾更多勇氣。

取名為「勇士兔」的兔子雕像現身金州勇士場館外，讓經過的球迷合影留念，這座高度152公分的勇士兔，在身高190公分的柯瑞（Stephen Curry）和近200公分的湯普森（Klay Thompson）立牌中間，顯得格外嬌小。

舊金山迎接兔年到來，找來當地藝術家設計5座兔子雕像，分別擺放在勇士主場館大通中心廣場，以及亞洲藝術博物館和聯合廣場等景點，呈現出城市多元族群的樣貌。

不過加州洛杉磯東邊近郊蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日晚間發生槍擊案，造成10人死亡，讓原本歡樂的節日氣氛蒙上陰影。設計勇士兔的華裔藝術家鄧奕揚受訪表示，他聽到消息後非常震驚，希望「勇士兔」此時能向民眾傳遞勇敢的力量。

亞裔約占舊金山人口的1/3，是當地僅次於白人的第二大族裔，今年疫情趨緩，各個社團的慶祝活動恢復舉行，氣氛一點不輸給耶誕節。

勇士近年積極經營亞洲市場，適逢農曆春節一連兩天安排精彩表演，除了邀請華人社團獻藝、演出舞龍舞獅和傳統武術，場館主視覺也換成紅色、並在螢幕上特地秀出春節快樂字幕向球迷賀年。

球隊數位行銷經理Sissi Feng分享社群運作策略表示，為拉近和不同國家球迷之間的距離，經常讓球員用日文和中文跟粉絲互動，例如料理各國菜餚和玩當地流行的遊戲，日文社群平台去年7月上線至今已有17萬粉絲。

週日慶祝兔年活動的現場，有來自日本、台灣、韓國、中國和美國等地的球迷，美國球迷柯瓦魯比亞斯（Jorge Covarrubias）不僅知道今年是兔年，還能細數出全家大小的生肖，比許多亞裔球迷更融入華人傳統文化。（編輯：韋樞）1120123