法國警察擊斃街友、攻擊示威者 當局展開調查

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法國巴黎有員警有過當執法跡象。圖為黃背心抗議1月7日重回街頭，警方以壓倒性人數從四面八方圍堵遊行群眾，參與者無法自由行動與離開。面對群眾抗議，警察立即使出胡椒噴霧，一旁記者也受到波及。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年1月25日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）巴黎近日爆發兩起警方執法過當的案件，讓「警察暴力」再遭熱議。19日一位民眾在遊行中被員警刻意攻擊下體而失去睪丸；一名街友因「具威脅性」遭開槍擊斃，兩案23日都已付調查。

法國街頭抗爭有如家常便飯，警方為防止與壓制破壞者經常疲於奔命，然而近日一連兩起案件，讓巴黎警方暴力執法的問題再度受到關注。

19日，法國工會動員全境罷工與示威抗議政府提出的退休制度改革。巴黎遊行部分路段發生警民衝突，警方為預防破壞情況發生，推擠、驅散並以警棍毆打毫無攻擊意圖的示威民眾。

法-西雙重國籍的工程師伊凡S（Ivan S.）正以手中相機記錄遊行。當時一群警察企圖捉捕一位疑似丟擲物品的參與者，不遠處的伊凡S在推擠中倒地，還沒等他起身，一位員警突然衝向他，警棍瞄準下體攻擊。

獨立媒體AB7 Média拍到影像，影片中可聽見一旁群眾發出不可置信的譴責聲音。畫面在推特（Twitter）廣傳，這則推文已有近300萬次查看，下方大量留言砲轟警察暴力，表示離警方所謂的「正當防衛」相距甚遠。

「解放報」（La Libération）22日報導，26歲的伊凡S因下體傷勢過重，必須切除右睪丸。他的律師西蒙（Lucie Simon）22日晚間表示對警察正式提出「暴力致殘」告訴，稱受害者「當時手無寸鐵，現在他感到不解、震驚與憤怒 ，因他正承受身心健康不可逆的後果」。

消息令各界震驚，法國政府發言人維宏（Olivier Véran）22日接受BFM電視（BFMTV）專訪時表示，與受害者「共情」，說「看到畫面時一定會大受衝擊」，但仍強調需要「了解當下脈絡」。

當局23日回應，BFM電視證實，巴黎警察局要求「事件確實狀況的清楚報告」，並已委託管理警察風紀的全國警察督察署（IGPN）以「公權力代理者暴力」方向進行司法調查。

一波未平一波又起，22日晚間，巴黎市中心11區一名49歲男性街友遭員警開槍擊斃，巴黎警察局告訴法新社，是因為街友對警方「顯示出威脅性」，表示街友當時拿著「槍枝」向一隻狗比劃，事後發現槍枝「疑似為玩具武器」。

據內部情報向法媒表示，受害者遭到2名員警開了4槍，其中一人開一槍，另一人則連開3槍。兩名員警隨即被拘留，昨天下午獲釋，暫時沒有遭到起訴。

然而兩名目擊者在23日的「巴黎人報」（Le Parisien）訪問中都認為，這名街友並沒有顯示出「威脅性」。

近距離目睹的奕安（Yann）仍十分驚嚇。他當時看到警車開近，3名員警下車，走向該男子後很快便將他擊斃，「他好像在跟另一個人牽著的狗玩，警員叫另一人走開後，就開了4次槍。我只距離10公尺，近到好像還有物體彈到我腳上，然而我完全不知道發生了什麼事」。

至於受害者是否有如警局所說手拿武器，奕安表示，他並未看到受害者「垂下的手」有拿任何東西。

另一名目擊者瑪莉詠（Marion）告訴媒體：「我們看見有個男人蹲在地上逗弄狗，突然有人大喊：『不准動！』然後就馬上聽到槍聲，我下意識蹲下保護自己。幾秒鐘後，我起身看到一個男人倒地。」

她說：「他手中似乎有個黑色物體，但天色昏暗，我完全看不清楚那是什麼。我唯一觀察到的，就是他不像具有威脅性，而且他根本沒時間反應。」

根據23日的報導，兩項調查都已展開，一是由巴黎法院啟動的執法人員過失殺人案，將交由全國警察督察署檢視警察開火當下的狀況；另一個則是由司法警察局負責「公權力代理者企圖謀殺」的調查。（編輯：郭中翰）1110125