撩妹說愛遠近馳名 土耳其男比女更信一見鍾情

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土耳其年輕世代未必視結婚為轉大人必經之路，反而抱持懷疑態度，每100名15歲以上民眾，有80人不打算在未來3年內結婚。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年1月25日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡25日專電）女性遊土耳其，難不被土耳其男子以甜膩恭維包圍，話講不到3句就說愛，有人全身而退，有人則苦惱求教土耳其愛情觀。民調顯示，約6成土耳其人不信一見鍾情；比起女性，男生反而更信一眼定情。

「嫁給我吧？」土耳其男性大多濃眉大眼，對外國女性一向熱情，敢說敢要。2011年初訪土耳其，舉凡地勤、地毯店老闆或餐廳服務生左一句「從天界墜落凡間不痛嗎？」右一句「送你一面鏡子，因為我找不到比你更美的生物」及「我無法撲滅你點燃的火」，令人佩服眾男開口撩妹的創意及恥力，也暗自懷疑自己是不是仙女。

幾年來，類似互動體驗即使網路上比比皆是，仍不時見到女性在旅遊論壇苦苦求教，「請問這位舌燦蓮花的土男對我是認真的嗎？」感情的事千古難解，更何況土耳其橫跨歐亞、東西南北81省風俗各異。

不過，安卡拉研究機構Metropoll曾就土耳其人對愛情、婚姻、同居、約會等進行民調，雖是2020年的結果，但或許仍足以一窺突厥後裔如何談愛。

這份「土耳其愛情報告」指出，約60%的土耳其人不相信「一見鍾情」。比起女性，男生反而更信一眼定情，占比為36%，女性僅33%相信這類瞬間吸引力；年輕人中，有44%吃這套。50%的土耳其人相信「真愛」，45%不信。

18至34歲的年輕族群對尋找靈魂伴侶方面更為樂觀，約58%相信「真愛」；受過高等教育的受訪者，相信「真愛」也超過半數，占57%。

受訪者約67%表示已婚，20%單身，另約11%自述「處於戀愛關係中但未結婚」。已婚或戀愛中的男男女女幾乎一半是因家人安排結識，22.4%表示透過共同友人認識，約8%在工作場合找到伴侶，5.4%在學校或其他教育環境中覓得交往對象脫單。

不如歐美或台灣，土耳其人整體雖較少使用約會網站或軟體，但年輕世代已慢慢擺脫「太飢渴所以在網路上縱情獵豔」的羞恥感。在土耳其走跳6年的烏克蘭人安娜（Anna）指出，Tinder、Bumble、OkCupid等配對軟體漸盛。她對中央社表示，有些土耳其人也會透過TikTok或Instagram等應用程式打空戰傳情。

從左右滑交友頁到步入禮堂，還有很大的距離。土耳其人對婚姻的態度相當保守，其中有約72%反對婚前同居。旅居伊斯坦堡的胡氏年輕夫婦觀察，身邊友人調情歸調情，交往仍多以結婚為前提。土耳其媳婦莎拉（Sara）也說，土耳其人未確認要廝守一生前，不會輕易將對象介紹給家人。

根據2022年另一份民調，土耳其年輕一代未必視結婚為轉大人必經之路，反而抱持懷疑態度。每100名15歲以上民眾，有80人不打算在未來3年內結婚，其中約30%以教育為先、12%表示沒錢、約10%說「沒遇到對的人」。有土耳其版PTT之稱的論壇eksisozluk還可見「婚姻是否為現代奴隸制度」等討論。

話題再拉回土耳其暖男撩妹術，跨國乃至跨洲追求事例不勝枚舉，有女性認為這可能是行銷伎倆或求一夜情而不為所動；也有人被真心誠意打動，修成正果走入家庭，展開與婆婆鬥智的人生篇章，其中如何以「裝死」等大絕招迴避婆媳衝突，又是土耳其對外交流史的另一亮點。（編輯：陳惠珍/馮昭）1120125