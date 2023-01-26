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全球科技業掀裁員潮 德國SAP今年將砍3000人

2023/1/26 18:51
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（中央社法蘭克福26日綜合外電報導）德國軟體巨擘思愛普公司（SAP）今天加入全球科技業裁員的行列，思愛普表示該公司今年擬裁汰3000人。

法新社報導，總部設於沃爾多夫（Walldorf）的思愛普表示，該公司擬進行「定向重整計畫」，以強化核心事業，提高效率。

思愛普在2022年全年財務報告中說：「這項計畫預計將衝擊思愛普大約2.5%的員工。」

思愛普全球員工人數約12萬人左右，意味著約3000人將受到這項裁員計畫的衝擊。

在思愛普宣布裁員消息前，其他科技巨擘像是臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、國際商業機器公司（IBM）和微軟（Microsof）都已宣布裁員計畫。

思愛普表示，裁員相關費用約2.5億至3億歐元（2.7億至3.3億美元）之間，這些費用大多會在2023年第一季提列。

思愛普表示，公司重整後，自2024年起，每年可望撙節3億至3.5億歐元，將有助於挹注戰略成長領域的投資。

思愛普還表示，公司將考慮出售旗下的線上市場研究軟體公司Qualtrics，此舉將讓公司更專注於核心的雲端事業。

至於在財報方面，思愛普表示，2022全年營收309億歐元，較前一年成長11%。

營業利益僅略高於80億歐元，和2021年相比，衰退2%。

思愛普預估，2023年營業利益將成長10%至13%。 （譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120126

#思愛普
#法新社
#德國
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