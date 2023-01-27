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白宮首度歡慶春節 拜登悼念加州槍擊案罹難者

2023/1/27 10:56（1/27 11:11 更新）
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美國總統拜登美東時間26日在白宮歡慶農曆春節。這是白宮首度舉行春節慶祝活動。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
美國總統拜登美東時間26日在白宮歡慶農曆春節。這是白宮首度舉行春節慶祝活動。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
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（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）美國總統拜登今天在白宮歡慶農曆春節，現場還有熱鬧的舞獅表演。這是白宮首度舉行春節慶祝活動。在活動開始時，拜登也向日前發生在加州的2起重大槍擊案死難者默哀致意。

拜登（Joe Biden）與夫人吉兒（Jill Biden）今天在白宮舉行農曆春節慶祝活動。這是美國歷史上，第一次在白宮歡慶農曆春節。穿著紅色刺繡洋裝的吉兒，搭配繫著紅領帶的拜登，年味十足。

拜登在致詞時，首先向日前發生在加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）與半月灣市（Half Moon Bay）2起重大槍擊案的死難者表達哀悼之意，並帶領現場貴賓默哀。他表示，這兩個社區將一輩子蒙受目睹的以及失去的事物所影響，作為一個國家，必須與他們同在。

談及農曆新年，拜登還做了點小功課。他表示，對多數人來說，今年是兔年，但對越南社群，今年則是貓年。兔子代表認真、執著、勇於面對巨大挑戰；貓則是雄偉、親愛與保護者。農曆新年是一個機會，透過文化的多樣性、廣泛成就以豐富這個國家。

白宮也首度請來舞獅現場表演，精彩的演出讓拜登與現場觀眾驚呼連連，掌聲不斷。（編輯：林憬屏）1120127

白宮美東時間26日首度舉行農曆春節活動，還請來舞獅表演，精彩的演出獲得滿堂彩。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
白宮美東時間26日首度舉行農曆春節活動，還請來舞獅表演，精彩的演出獲得滿堂彩。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
白宮美東時間26日首度舉行農曆春節活動，第一夫人吉兒身著大紅刺繡洋裝，年味十足。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
白宮美東時間26日首度舉行農曆春節活動，第一夫人吉兒身著大紅刺繡洋裝，年味十足。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
美國總統拜登（中）美東時間26日在白宮舉行農曆春節活動，他與第一夫人吉兒（左）與現場貴賓一同為加州槍擊案罹難者默哀。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
美國總統拜登（中）美東時間26日在白宮舉行農曆春節活動，他與第一夫人吉兒（左）與現場貴賓一同為加州槍擊案罹難者默哀。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
白宮美東時間26日首度舉行農曆春節活動，還請來舞獅表演。美國總統拜登（中）大感新奇。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
白宮美東時間26日首度舉行農曆春節活動，還請來舞獅表演。美國總統拜登（中）大感新奇。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年1月27日
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