荷蘭攝影師「貴族」影像 記錄峇里島侏儒堅毅人生

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（中央社記者李宗憲雅加達27日專電）「當你因為你的長相而被霸凌一輩子，你就會擁有極為強大的性格」。荷蘭攝影師哈斯特如此描述他鏡頭下的印尼侏儒。

哈斯特（Ted van der Hulst）日前在峇里島展出名為「貴族」的作品，希望透過記錄峇里島的侏儒表演者，向大眾展示這些「小巨人」的勇氣及堅毅。

來自荷蘭的哈斯特長年旅居峇里島，他在峇里島的阿貢拉伊藝術博物館（ARMA）展出28張侏儒照片，這些作品是他歷時4年，用鏡頭記錄一個峇里島侏儒社群的生活。這些患有侏儒症的人，從事雜技、舞蹈、拳擊和喜劇表演，哈斯特把他們的職業和日常生活結合，拍下一張張照片。

哈斯特接受中央社採訪時表示，他一直對與眾不同的人事物很有興趣。他在2017年遇到這群「小矮人」，當時在車上停等紅燈時，看到一群患有侏儒症的人士坐在卡車上，車上還掛著「侏儒拳擊娛樂」的招牌，引發了他的好奇心，進而想了解他們的生活。

之後，哈斯特受到這群「小矮人」的邀請，到表演地點看他們的演出。他說：「對我而言，這是件非常奇怪的事情，在酒吧裡有個小拳擊場，『小矮人』像小丑一樣為觀眾表演」。他決定要以不同的方式拍攝他們，藉此讓大家看到這些「小人物」有多麼強大。

哈斯特之後到這群患有侏儒症的表演者家中，進一步了解他們的生活。

經過長時間的相處，他發現這些小矮人的性格相當堅強。他告訴中央社記者：「當你因為你的長相而被人霸凌一輩子，你就會發展出一種非常強大的性格，有些是我們永遠無法理解的。這就是為何我把作品集和展覽命名為『貴族』。」

哈斯特指出，為了保護隱私且避免因外表受他人嘲笑或欺負，侏儒通常會戴上面具。但在得到他們的信任後，哈斯特逐漸走進他們的世界，讓「小矮人」願意卸下心防、拿下面具，露出他們完整且豐富的個性。

因著雙方的信任，哈斯特成功捕捉峇里島侏儒社群最真實的一面，其中有堅毅也有脆弱。他以平凡的居家場景，透過影像訴說這群「小矮人」的「貴族人生」。

去年8月，哈斯特發行了「貴族」作品集，他希望讀者看到這些照片後，摸索出自己的想法。每張照片都訴說著不同故事，其中有侏儒的日常，也有他們的工作和扮演的角色，就像一般人在工作或私下的生活。

他說：「我想讓讀者以最簡單的方式，看到『貴族們』的偉大。」

從18歲就開始接觸攝影的哈斯特，腦中常有想要創作的圖像，但不知道如何呈現，直至赴攝影學校學習到拍攝技術，才把腦中的圖像具體化。

哈斯特說，他很喜歡發想出獨特的主題，對自己必須是特別且有感的。他說：「我選擇的拍攝主題必須與我有連結，且令我感到好奇及有趣。」

哈斯特表示，「貴族」展覽日前在峇里島結束，接下來預計把作品帶到雅加達展出。（編輯：周永捷/林憬屏）1120127

荷蘭攝影師哈斯特（Ted van der Hulst）以鏡頭記錄峇里島侏儒的生活。（哈斯特提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年1月27日

荷蘭攝影師哈斯特（Ted van der Hulst）拍下峇里島侏儒工作時的打扮。（哈斯特提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年1月27日

荷蘭攝影師哈斯特（Ted van der Hulst）2022年8月發行了記錄侏儒生活的「貴族」作品集，他希望讀者看到這些照片後，進而摸索出自己的想法。（哈斯特提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年1月27日