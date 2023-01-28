德國擬斥資千億歐元改造軍隊 新防長稱不夠用

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（中央社柏林27日綜合外電報導）受俄羅斯入侵烏克蘭影響，德國總理蕭茲去年宣布將斥資約1000億歐元，對德軍進行現代化改造。德國新任國防部長佩斯托瑞斯今天表示：「1000億歐元預算仍不夠用。」

上週才宣誓就職的德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）接受「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）訪問時發表上述言論。

法新社報導，德國總理蕭茲（Chancellor Olaf Scholz）去年2月27日，也就是俄羅斯入侵烏克蘭的3天後，宣布斥資千億歐元強化德國聯邦國防軍（Bundeswehr）。

佩斯托瑞斯說：「每個新系統都會衍生出新的維護成本，每個新裝置也會有新的、更高的運行成本。」

他也對德國每年約500億歐元的國防預算提出質疑，「我不認為這樣的預算夠用」。

佩斯托瑞斯指出，由於德國必須添補支援烏克蘭的武器庫存，德軍將再多負擔數十億美元成本。

他說，這份新的採購清單包括14門自走火砲、5套火星二號多管火箭發射器（Mars II multiple-rocket launcher）、500枚刺針防空飛彈（Stinger anti-aircraft missiles）以及2萬8000頂軍用頭盔。

柏林當局同意提供烏克蘭的14輛豹2（Leopard 2）主力坦克也得添補。

佩斯托瑞斯：「中長期來看，我們必須在歐洲建立一個能夠做到這點的軍事工業…我們得加快採購速度。」他下週將與德國國防工業業者進行會談。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120128