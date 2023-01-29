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澳洲防長和外長將訪歐 提升對英國和法國關係

2023/1/29 17:08
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（中央社雪梨29日綜合外電報導）澳洲國防部長和外交部長今天宣布本週前往歐洲訪問，目標在安全上深化對法國和英國關係，並且強調印太地區是主要關注區域。

澳洲防長和外長在聲明中表示，1月30日到2月2日的訪問行程包括在巴黎舉行澳法外交和國防部長磋商會議，以及在倫敦和朴茨茅斯（Portsmouth）進行澳英外交和國防部長磋商會議。

中國影響力與日俱增，去年更與索羅門群島簽署安全協議，澳洲著手提升對太平洋地區關係。

在法國，雙方將聚焦商討「在印太和歐洲日益具有挑戰性的戰略環境」；在英國的議程則會涵蓋雙邊關係現代化、因應氣候變遷、建構經濟韌性和全球和平安全等。

聲明指出，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）也將在布魯塞爾與歐洲聯盟官員會面，澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）結束行程後則將前往美國會晤防長奧斯汀（Lloyd Austin）。

黃英賢談到此行時說：「深化與法國在印太地區務實合作、反映我們夥伴關係的優先要務，這對於我們的區域穩定願景至關重要。」

馬勒斯表示，他期盼與英、法就印太安全和繼續支援烏克蘭等議題進行商討，並和英方對口討論澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。美國、英國和澳洲達成的這項協議對澳洲提供傳統武裝核動力潛艦技術。

馬勒斯說：「英國行也提供討論AUKUS的重大機會。」

儘管有報導指出，美國擔心AUKUS會損害美國的工業基礎，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）本月表示，澳洲政府仍對這項協議抱持「非常正面」立場。（譯者：李晉緯/核稿：何宏儒）1120129

#澳洲
#馬勒斯
#黃英賢
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