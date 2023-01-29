傭兵組織宣稱控制烏東村莊 烏軍：擊退俄方攻勢

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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天宣布擊退俄羅斯對東部頓內茨克州（Donetsk）布拉霍達特內地區（Blahodatne）的攻擊；俄國傭兵組織瓦格納集團則宣稱控制這座村莊。

路透社報導，烏克蘭武裝部隊參謀部在每日上午的報告中提到昨天的戰鬥，表示「烏克蘭國防軍部隊在頓內茨克州布拉霍達特內地區擊退占領者的攻擊」。

報告還提到，烏軍擊退俄國在頓內茨克州另外13個聚落地區的攻勢。

被美國認定為跨國犯罪組織的瓦格納集團（Wagner Group）昨天在通訊應用程式（App）Telegram表示，旗下部隊已控制布拉霍達特內。

路透社無法獨立查證上述消息。

隨著頓內茨克州戰事加劇，俄烏兩方確切的接觸線已經難以確認，尤其是在近幾週激戰最烈的巴赫姆特鎮（Bakhmut）周邊。瓦格納集團曾經倉促宣稱勝利。

烏克蘭方面曾表示，俄國對巴赫姆特的攻勢尚未告終，但是沿當地前線的局勢日益艱困，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）27日形容當地戰況激烈。

頓內茨克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram表示，俄國昨天對頓內茨克州的攻擊造成4名平民死亡、17人受傷，其中巴赫姆特鎮有1死。（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1120129