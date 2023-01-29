與蒲亭粉絲合照惹議 喬科維奇父親未出席澳網決賽

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（中央社墨爾本29日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇的父親瑟強今天未現場觀賞兒子澳洲公開賽決賽，因為有影片顯示他與揮舞俄羅斯國旗的球迷合照，那面國旗還印有俄羅斯總統蒲亭肖像，引發軒然大波。

喬科維奇（Novak Djokovic）今天與希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭冠，並以直落3盤締造澳網第10次封王佳績，也追平大滿貫賽22次冠軍紀錄。

瑟強（Srdjan Djokovic）沒有和喬科維奇的教練群及喬科維奇的母親迪亞娜（Dijana）一起坐在拉佛球場（Rod Laver Arena）場邊觀戰。瑟強通常坐在迪亞娜身旁，不過那個座位今天空著。

烏克蘭提出禁止瑟強進入墨爾本球場（Melbourne Park）觀賽的呼籲後，他決定不出席喬科維奇的澳網4強賽事。

上傳到一個親俄羅斯YouTube帳號的影片顯示，瑟強和一名手持俄羅斯國旗的男子合影，國旗上印有蒲亭（Vladimir Putin）肖像。這段影片說明寫道，「喬科維奇的父親勇於政治表態」。

瑟強後來決定不出席喬科維奇擊敗美國選手保羅（Tommy Paul）的那場4強賽，並且發聲明強調自己「只希望和平」。他今天繼續缺席澳網決賽。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1120129