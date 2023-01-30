父親未能親睹澳網奪冠 喬科維奇：我們都很受傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本30日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇在澳洲網球公開賽摘下別具意義的一冠後表示，父親因與手持俄羅斯國旗的球迷合照引發爭議，無法親臨現場見證他贏球，他們父子兩人都很受傷。

喬科維奇（Novak Djokovic）昨天在澳網男子單打決賽，以6比3、7比6（7比4）和7比6（7比5）擊敗希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下追平西班牙球星納達爾（Rafael Nadal）紀錄的第22座大滿貫賽冠軍，並重登世界球王寶座。

不過，喬科維奇的父親瑟強（Srdjan Djokovic）並未出現在拉佛球場（Rod Laver Arena）場邊為兒子加油。喬科維奇拿下勝利後到看台擁抱母親，之後忍不住激動落淚。

法新社報導，喬科維奇的母親若到現場看球，通常他父親都會坐在她旁邊，但今天那個位置是空的。

35歲的喬科維奇贏得他在澳網的第10冠後說：「我們都認為，他（瑟強）不要來可能會比較好。」

「他和我都感覺很受傷，因為這是別具意義且獨一無二的時刻，沒有人知道這是否能再次發生。」

「這對他來說並不好受。我在賽後有見到他，他並未完全釋懷。我的意思是，他很開心能抱抱我，但我看得出來，他還是有一點難過。」

喬科維奇還說：「最終，我們仍有個完美的結局。」

在烏克蘭呼籲澳網主辦單位禁止瑟強進入墨爾本球場（Melbourne Park）觀賽後，瑟強決定不出席喬科維奇的4強戰，之後連決賽也缺席。

一個親俄羅斯的YouTube帳號26日發布一段影片，當中可以看到瑟強和一名男子合照，而男子手中拿著有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）頭像的俄羅斯國旗。影片的標題是：「喬科維奇的父親做出大膽的政治聲明」。

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）隨後呼籲澳網取消瑟強的球場通行證。

喬科維奇之後為父親辯護。他說此事被「錯誤解讀」，他爸爸在每場比賽後都會在拉佛球場外與球迷合照，這次卻被人利用。他還說：「正如我父親在聲明中所言，我們反對戰爭。我們永遠不會支持任何暴力或戰爭。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1120130