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喬科維奇澳網封王 重登世界球王寶座

2023/1/30 21:00（1/30 21:40 更新）
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塞爾維亞網球名將喬科維奇29日在澳洲公開賽封王、贏得生涯第22座大滿貫賽冠軍。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）
塞爾維亞網球名將喬科維奇29日在澳洲公開賽封王、贏得生涯第22座大滿貫賽冠軍。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇昨天在澳洲公開賽封王、贏得生涯第22座大滿貫賽冠軍後，根據今天出爐的世界職業網球協會（ATP）排名，他奪回球王頭銜。

法新社報導，35歲的喬科維奇（Novak Djokovic）ATP排名上升4名、躍居第一，取代因傷缺席澳網的西班牙男網新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），艾卡拉茲落居第二。

喬科維奇第10度稱霸澳網，意味他自2011年7月4日首度登上世界第1以來保持的球王總週數推進到374週。

昨天在澳網決賽遭到喬科維奇直落3盤拍倒的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）擠下挪威好手路德（Casper Ruud），躍居世界排名第3，追平2021年8月 寫下的個人最佳排名紀錄。

本屆澳網八強賽遭喬科維奇直落3盤擺平的盧布列夫（Andrey Rublev），世界排名挺進到生涯高峰的第5名。盧布列夫來自俄羅斯，但以獨立身分參賽。

喬科維奇的宿敵西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）在墨爾本球場（Melbourne Park）澳網第2輪爆冷出局，ATP排名掉落4名，成為第6。

也是來自俄羅斯、以獨立身分參賽的第18種子卡察諾夫（Karen Khachanov）本屆澳網打進準決賽，世界排名一舉躍升7名，來到第13。

同樣打入澳網4強的美國好手保羅（Tommy Paul）排名更是大躍進16名，居世界第19，首度挺進前20名。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1120130

#喬科維奇
#澳網
#盧布列夫
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