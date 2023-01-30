跨性別強暴犯關女監惹議 蘇格蘭急檢討推新措施

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）蘇格蘭一名強暴犯在變性後關在女子監獄引發爭議，蘇格蘭政府今天表示，將檢討針對跨性別囚犯的管理方式並推出新措施，停止將過去曾對女性施暴的跨性別女性關在女子監獄。

法新社報導，在公眾強烈抗議下，在變性前曾強暴兩名女性而遭定罪的31歲跨性別女子布萊森（Isla Bryson）本週從康頓維爾（Cornton Vale）女子監獄移監他處。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）26日表示，在外界對其他囚犯的安全提出關切後，一名因強暴案遭定罪的跨性別女囚將被移出女子監獄。

英國媒體還報導，因騷擾一名13歲女孩而被認為存在安全隱患的另一名跨性別女囚史考特（Tiffany Scott），原定將移送到一所女子監獄。

路透社報導，蘇格蘭政府今天表示，未來不會再將有暴力侵犯女性紀錄的跨性別者關進女子監獄，也不會將已經在押的跨性別囚犯從男監移往女監。

蘇格蘭司法部長布朗（Keith Brown）說，他已下令對現行做法進行緊急檢討。

他說，跨性別女性犯下暴力和性侵問題是「引發熱議的議題，可以理解公眾對此事的關切」。

但他警告，別將跨性別女性汙名化為對女性的固有威脅，並強調「具侵略性的男性會對女性構成風險」。

他說，希望這些措施將能確保監獄部門保有管理跨性別者及確保所有囚犯安全的能力。

蘇格蘭議會去年12月通過立法，允許人民更快、更方便地在官方文件上變更性別，不需經過性別認同障礙的醫學診斷後，跨性別議題成了蘇格蘭各界關注的焦點。

英國政府擋下蘇格蘭備受爭議的性別認同改革法案，擔心此法案會對英格蘭、蘇格蘭和威爾斯的立法平等造成負面影響，此舉可能在倫敦和愛丁堡當局之間掀起法律戰。

布朗表示，當局今天宣布的新措施，與蘇格蘭性別認同改革法案無關。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1120130