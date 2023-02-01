澳洲找到遺失多日放射性膠囊 搜尋範圍1400公里如大海撈針

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圖為澳洲事故管理小組成員協尋遺失的放射性膠囊。 （Department of Fire and Emergency Services/Handout via 路透社）

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（中央社雪梨1日綜合外電報導）澳洲西澳洲政府緊急事務廳長道森宣布，在沿著1400公里公路進行將近一週搜尋後，當局今天找到在廣闊內陸（Outback）地區遺失的那枚放射性膠囊。

路透社報導，道森（Stephen Dawson）在記者會中表示，軍方正對這顆膠囊進行驗證，將於明天送到西澳州（Western Australia）首府伯斯（Perth）的安全設施。

道森說：「考量到搜尋範圍，要找到這東西真是個巨大挑戰，說搜尋小組是在大海裡撈針一點也不誇張。」

這顆裝有放射性物質的膠囊是用來測量鐵礦石密度儀器的一部分。這個儀器1月12日從礦業巨擘力拓公司（Rio Tinto Ltd）位在西澳州偏遠金伯利地區（Kimberley）的古戴德利（Gudai-Darri）礦場啟程，一路運至伯斯郊區一處設施，1月25日開箱檢查時才發現膠囊遺失。

這段運輸路程比大不列顛島（Great Britain）從北至南還要長。

這枚微小膠囊兩個多星期前在運輸過程中遺失，西澳州緊急事務廳、國防官員、輻射專家等沿著當初運輸的1400公里長公路路線尋找多日。

官員表示，膠囊顯然是從卡車上掉下來，遺落在路邊，但不太可能對該地區造成汙染。

這枚銀色膠囊寬6公釐、高8公釐，含有放射性物質銫-137，其輻射量相當於每小時拍攝10次X光。（譯者：蔡佳敏、林沂鋒/核稿：何宏儒）1120201