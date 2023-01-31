澳洲放射性膠囊遺失 原能會：嚴密落實安管機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澳洲一枚含放射性物質膠囊遺失，當局正急尋並呼籲民眾發現勿碰。圖為事故管理小組成員協尋遺失的放射性膠囊。 （Department of Fire and Emergency Services/Handout via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北31日電）澳洲一枚含放射性物質膠囊遺失，當局正急尋並呼籲民眾發現勿碰。原能會表示，國內從事能源探勘的業者也會使用此類射源，持續嚴密執行放射性物質安全管制，落實射源每月清查盤點機制，確保輻射安全。

澳洲一枚裝有放射性物質（銫-137射源）的微型膠囊據報從一處礦場運至儲存設施時，在途中自卡車掉落遺失，西澳州（Western Australia）已展開緊急搜尋行動，呼籲當地民眾若發現千萬不要碰觸。

原能會今天透過新聞稿表示，射源為金屬圓柱型，直徑0.6公分、高0.8公分，活度約為19億貝克（0.5居里），表面劑量率約每小時2毫西弗。

原能會指出，國際原子能總署（IAEA）將射源依風險分為5類，此遺失射源屬於第4類的低風險射源，澳洲當局特別強調，此射源活度不足以作成輻射髒彈，尚不危及社區安全，但若民眾長期近距離接觸，仍會造成輻射傷害。

為防止境外輻射異常物入境國內，原能會表示，已於民國99年透過台美大港倡議計畫，於高雄港設置輻射偵測器，建立篩檢辨識貨櫃貨物中的核子及其他輻射物質的能力，防止不法份子利用貨櫃載運放射性物質，可有效阻卻不明輻射源輸入國境，維護國人生命財產安全。

原能會表示，由澳洲遺失射源事件研判，應是運送作業前後，未確實檢視射源容器外觀的完整性所造成；國內目前從事能源探勘的業者也會使用此類射源，原能會規定業者必須申請使用許可，平時應放置於射源貯存場所，每次作業皆須由合格人員負責執行運送及操作，每月須定期執行射源清點及申報，以確認射源動態與安全性。

另外，原能會對於使用第1、2類高風險射源業者嚴格要求須具備保安計畫、運送射源車上須設置行車監視器，以攝像頭全程錄製運送時的射源動態，並於射源運送箱或車輛須設置防盜警報系統，以防止未經授權人員開啟時，可即時發出聲響警報，以達嚇阻功效。

原能會強調，將持續嚴密執行放射性物質安全管制，並將此案例納入相關射源檢查時的宣導，要求相關業者確實遵守放射性物質安全運送規定，並落實射源每月清查盤點機制，以防止射源遺失或遭竊之虞，確保民眾及環境輻射安全。（編輯：楊凱翔）1120131