兩議員涉貪遭調查 歐洲議會撤銷豁免權

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐洲議會今天撤銷兩名遭比利時當局調查議員的豁免權。比利時司法部門正在調查一起和卡達與摩洛哥有關的疑似行賄案。

法新社報導，在比利時當局的要求下，歐洲議會投票表決同意撤銷比利時籍歐洲議會議員塔拉貝拉（Marc Tarabella）和義大利籍的柯索利諾（Andrea Cozzolino）免於遭檢方起訴的豁免權保護。比利時目前的調查行動中，已拘捕4人。

塔拉貝拉今天出席會議，並投票贊成自己的豁免權被撤銷。

他隨後告訴記者：「我樂見我的議員豁免權被取消。我要提醒你，此事我是無辜的。」

他說，他期待「司法走完程序」。

柯索利諾之前也聲稱自己無辜；卡達和摩洛哥則都否認涉及不法。

豁免權遭撤銷後，比利時調查人員可以訊問這兩位歐洲議會議員，進一步調查。

比利時調查行賄、洗錢和犯罪組織的當局表示，警方去年12月突襲多處，其中包括歐洲議會現任議員、前任議員和議會助理的住所，起出150萬歐元（160萬美元）的現金。

被捕起訴的人士包括希臘籍歐洲議會議員凱利（Eva Kaili），凱利曾任歐洲議會14位副議長之一，但已被撤銷這個職位。

另外3名被拘禁人士包括凱利的男友、歐洲議會助理喬吉（Francesco Giorgi），歐洲議會前議員潘茲瑞（Pier-Antonio Panzeri），以及NGO領袖費加塔拉曼加（Niccolo Figa-Talamanca）。潘茲瑞成立一個專門和歐洲議會打交道的非政府組織（NGO）。加塔拉曼加的NGO與潘茲瑞的NGO位於同地址。這3人都是義大利籍。

比利時當局懷疑他們涉及卡達和摩洛哥被控透過NGO匯款，影響歐洲議會的決策。

去年比利時當局突襲搜索的地點，包括塔拉貝拉的寓所。

凱利已堅稱自己無罪，喬吉據報已經招認一部分。

潘茲瑞則和檢方達成認罪協商，交出賄賂證據和涉案人員，以換取較輕的刑罰。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120202