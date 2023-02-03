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岸信夫辭眾議員 長子可望出馬參選接班

2023/2/3 17:42（2/3 17:48 更新）
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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本已故首相安倍晉三的63歲胞弟岸信夫因健康因素今天辭去眾議員職務。岸信夫的選區山口縣2區與他胞兄的選區山口縣4區預定4月23日舉行眾議員補選，岸信夫的長子、曾擔任過記者的岸信千世可能出馬參選。

岸信夫今天下午向眾議院議長細田博之提出辭呈，預計本月7日眾議院院會將予以批准。此外，他今天也辭去擔任的首相輔佐官一職。

他昨天在所屬的自民黨最大派閥「安倍派」的集會上表示，在這個時候辭職覺得很慚愧，但情非得已，實在感到很抱歉。

「山口放送」電視台今天報導，岸信夫31歲的長子岸信千世出馬參選眾議員的意願已決。2月1日下午，在山口縣岩國市的一家大飯店，岸信千世、後援會幹部、山口縣2區內的縣議員等已聚會。

岸信夫1959年生於東京，是安倍晉太郎與洋子所生的第3個兒子，大哥是安倍寬信、二哥是安倍晉三。他誕生後不久，被送到洋子的胞兄岸信和家當養子，岸信夫在大學時才知道自己的身世。他祖父是已故首相岸信介。

岸信夫1981年3月畢業於慶應大學，4月進到住友商事任職，直到2002年。2004年7月參加參議院山口選區選舉，首度當選，當選兩屆參議員後，2012年12月改為參加眾議院山口2區選舉當選，目前是第4任任期。他曾擔任過外務副大臣，2020年9月至2022年8月擔任防衛大臣。（編輯：黃自強）1120203

#岸信夫
#岸信千世
#安倍晉三
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