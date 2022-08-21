安倍追思音樂會 岸信夫：繼承兄長遺志穩固日台關係[影]

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日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，台灣民間21日自發舉行追思音樂會，安倍晉三胞弟岸信夫（圖）用錄影方式向台灣致謝。（圖取自民視新聞網 Formosa TV News network YouTube頻道網頁）

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）日本前首相安倍晉三7月遭槍擊驟逝，昨晚台灣民間自發舉行追思音樂會，安倍晉三胞弟岸信夫及2名日本政治人物用錄影方式向台灣致謝，強調會繼承安倍晉三遺志，穩固日台關係。

由台灣好德公益文化協會與聯邦銀行共同舉辦的「台灣摯友．日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」昨晚在台北舉行，由民視台灣台CH152、MOD及四季線上播出。日本全盲歌手大山桂司等多組日台藝人輪番獻唱。

副總統賴清德特別出席，並致詞表示對安倍前首相的追思與感謝，不會因其離世而改變，也相信安倍前首相在印太安全戰略上的倡議，同樣不會因此停止，反而會產生更大的力量，進一步發揮穩定印太和平。

影片來源：民視新聞網 Formosa TV News network

副總統賴清德20日晚間出席「台灣摯友．日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」致詞時強調，安倍晉三為台灣所做種種，至今仍歷歷在目，台灣對安倍晉三的感謝，不會因其離世而改變。（總統府提供）中央社記者林克倫傳真 111年8月21日

安倍晉三的胞弟、現任首相輔佐官岸信夫也向台灣民眾致意，安倍晉三生前一直惦念台灣，也明白日台關係對地區安全保障的重要性，期待雙方關係進一步強化。

岸信夫對於副總統賴清德特地赴日參與哥哥安倍晉三的喪禮，再次表達感謝。他指出，安倍晉三和已故前總統李登輝有很特殊的情意，兩人雖然都已過世，「但日本和台灣的關係是永遠的，今後我們一定要繼續努力，使日台關係更為牢固」。

日本經濟安全保障大臣高市早苗表示，不會忘記2022年7月8日這天，安倍晉三是偉大的領導者、也是日本珍貴的「寶」，越來越多人為他的逝去感到痛心、也懷念他的為人，而台灣率先表達真摯悼念，給予悲傷中的他們很多支持力量，她也特別用中文強調「患難見真情」。

高市早苗說，日台之間多年來在困難時總是互相扶持、伸出援手，不論是311東日本大地震，台灣募集逾200億日圓（約新台幣68.4億元）捐款，或是日本作為回報，提供420萬劑COVID-19疫苗，在中國頒布台灣產鳳梨、石斑魚禁令時，全民皆支持力挺。

高市早苗表示，目前兩國尚無法有正式邦交，「但日台之間是心與心的同盟關係」，他們會全力貫徹安倍前首相遺志，讓雙方結成更堅實的同盟關係。

自民黨參議院副會長有村治子表示，安倍前首相突然離世，日本國民都非常悲傷，很感謝總統蔡英文在台灣降半旗悼念，使他們獲得安慰。她是安倍晉三內閣任命的首位女性活躍擔當大臣，也是參議院一致通過、敦促政府支持台灣加入世衛組織的主提案者，強調自己和安倍晉三一樣，時刻把台灣放在心上。

安倍晉三曾說過「台灣有事就是日本有事」，有村治子指出，這次美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國發射飛彈，有5枚就落在日本專屬經濟區海域，讓更多人認識到，確實是「日本有事」，也讓日本國民和大家一樣開始了解，安倍晉三發展日台關係，是高瞻遠矚地預見國際社會大局。

有村治子強調，將繼承安倍晉三遺志，發展日台友好，有助於亞洲未來整體更安全、繁榮。（編輯：張雅淨）1110821