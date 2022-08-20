賴清德：台灣對安倍晉三的感謝 不因離世而改變

（中央社記者賴于榛台北20日電）總統府晚間發布新聞稿指出，副總統賴清德今天出席「台灣摯友．日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」，除細數安倍晉三對台灣的友好情誼，也再三表達，台灣對安倍晉三的感謝，不會因其離世而改變。



賴副總統致詞時表示，至今仍難以接受安倍晉三驟然離世消息，日前曾至安倍晉三家中瞻仰遺容，英挺依舊、表情安詳自然，彷彿沉睡；告別式所懸掛照片，笑得如此燦爛、自信，彷彿陽光般，傳達給每個人滿滿的正能量。



賴副總統也回憶安倍晉三對台灣的細心、真心、熱心與愛心，包含2016年台南大地震時，安倍晉三隔天即派遣5位官員到地震現場，實地瞭解需求，避免日本的援助造成救災、賑災上的困難；2018年花蓮地震時，安倍晉三除提供協助，還親自寫下「台灣加油」、製作影片鼓勵台灣。



他說，當台灣農民受到中國打壓，安倍晉三親自吃鳳梨、推銷台灣的農產品；更在台灣缺乏疫苗時，促成日本政府捐贈400多萬劑疫苗。



賴副總統表示，當台灣受到中國在國際間打壓、對台文攻武嚇時，安倍晉三更是站在第一線，支持台灣應該加入世界衛生組織（WHO），在國際上替台灣發聲，喊出「台灣有事，等同日本有事」，更呼籲美國對台政策應由戰略模糊改為戰略清晰，他對台灣的支持，是這麼樣的用心。



他說，安倍晉三為台灣所做種種，至今仍歷歷在目，也那樣鮮明，無法想像如今安倍晉三已經天人永隔。



賴副總統提到，安倍晉三不僅僅振興了日本，重新將日本推上國際舞台、贏得國際尊重，因此大家可以深刻體會到，安倍晉三的離世，固然是安倍家族的不幸、日本的不幸，台灣也因此失去一位如親人般的好友，更是國際上損失。



他說，今天的追思音樂會，代表大家對安倍前首相的追思與感謝，並不會因為其離世而改變；他也相信，安倍晉三在印太安全戰略上的倡議，也不會因為其離世而停止，而是會產生更大的力量，進一步發揮穩定印太和平的效果。



賴副總統表示，他要代表總統蔡英文與國家，感謝安倍晉三對台灣的種種支持，並傳達台灣社會對於安倍前首相不幸離世的深刻哀悼，也要安慰其家人。



他說，安倍晉三曾期許能成為一個愛國家、愛人民，即便遇到困難、遭受批評，也會千萬人吾往矣的行動派，永遠做為一個有發聲、有作為的政治家；而他想告訴安倍晉三，「您做到了，甚至更多，敬請您安息，我們會永遠感念你」。



安倍晉三的胞弟、甫卸任防衛大臣轉任首相補佐官的岸信夫以錄影方式致詞，他除對台灣表達感謝，也很遺憾安倍晉三在選戰中遭遇槍擊去世，但相信安倍仍惦念著台灣的大家。



岸信夫表示，日本和台灣的關係對印太地區的安全保障而言，是最重要的關係，希望日台關係能進一步強化，並感謝副總統賴清德特地參與追思音樂會。



岸信夫說，安倍晉三與台灣已故前總統李登輝有很特殊的情誼，雖然兩人分別離世，但台灣與日本的關係是永遠的，今後大家一定要繼續努力，讓日台關係更牢固。（編輯：林克倫）1110820