澳洲將准神奇蘑菇、MDMA醫用 治療憂鬱症及PTSD

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲藥物管理局今天宣布，「搖頭丸」主成分MDMA及俗稱「神奇蘑菇」的迷幻化學物質即將開放醫療用途，精神科醫師7月起可開立相關處方，治療憂鬱症及創傷後壓力症候群病患。

法新社報導，根據澳洲規定，MDMA及俗稱「神奇蘑菇」的「裸蓋菇素」（psilocybin）目前都屬於「禁用物質」，只能在嚴格管控的臨床試驗中使用。

澳洲藥物管理局（TGA）表示，他們發現病患在醫療環境中使用這些物質「相對安全」，可為病患帶來有助益的「意識狀態改變」。

澳洲藥物管理局指出，由於已有「充分證據」表明這2種物質能為特定病患帶來潛在益處，7月將開放精神科醫師開立2款藥物的處方箋，但僅能用於治療 憂鬱症 憂鬱症小百科 4大症狀 情緒症狀： 情緒抑鬱低落、常感到難過而哭泣、高興不起來、提不起興趣、

情緒抑鬱低落、常感到難過而哭泣、高興不起來、提不起興趣、 行為症狀： 容易疲倦、全身無力、說話或動作反應變得緩慢、自殺企圖、

容易疲倦、全身無力、說話或動作反應變得緩慢、自殺企圖、 認知症狀： 無法專心或集中注意力、健忘、猶豫不決、罪惡感、自責、喪失自信、覺得自己沒用、無助無望、負面思考、輕生念頭、

無法專心或集中注意力、健忘、猶豫不決、罪惡感、自責、喪失自信、覺得自己沒用、無助無望、負面思考、輕生念頭、 驅力症狀：失眠或嗜眠、食慾減低或增加、體重減輕或增加、性欲減退 成因 生物層面： 當大腦內調控情緒的神經傳導物質功能不足時，就會導致憂鬱情緒、

當大腦內調控情緒的神經傳導物質功能不足時，就會導致憂鬱情緒、 心理層面： 人格特質、成長經歷、慣性思維、面對壓力時的內在感知與防衛機轉等，都會影響一個人的情緒反應、

人格特質、成長經歷、慣性思維、面對壓力時的內在感知與防衛機轉等，都會影響一個人的情緒反應、 社會層面：若個案所在的家庭、職業、經濟因素等社會環境是消極負向的，可能成為誘發或持續憂鬱症狀的危險因子 治療方式：生理性治療（如藥物治療）、心理治療（如認知行為治療） 資料來源：衛生福利部 看更多 關閉 及 創傷後壓力症候群 創傷後壓力症候群小百科 創傷後壓力症候群簡稱PTSD（Post-traumatic stress disorder），是經歷過情感、戰爭、交通事故等創傷事件後產生的精神疾病，深度的心理治療可以控制、改善和治療病情。 主要症狀包括作惡夢、性格大變、情感解離、麻木感（情感上的禁慾或疏離感）、失眠、逃避會引發創傷回憶的事物、易怒、過度警覺、失憶和易受驚嚇。 發病時間可能會延遲數年甚至數十年，延遲發病的PTSD也可能在另一個壓力事件下浮出檯面。 對PTSD的相關文字記載最早可追溯至古希臘時代。正式名稱於1970年代開始被使用，命名由來主要受越戰後美國退伍軍人相關診斷影響。 兩次世界大戰使學界增加對PTSD的研究，期間此疾病有許多不同稱呼，包括「彈震症」（shell shock）及「戰爭性神經官能症」（combat neurosis）。 若身邊有剛經歷重大壓力的親友，因為過於害怕恐懼，產生許多情感麻木、迴避行為，可以陪伴他接受心理專業人員協助。 資料來源：衛福部、維基百科 看更多 關閉 （PTSD）。

南澳大利亞大學（University of South Australia）心理健康及自殺防治研究員瑪斯克（Mike Musker）對於這項他們「期待已久的」新措施表示樂見。

他說：「有很多人正在經歷PTSD和憂鬱症，尤其是退伍軍人和從事緊急服務的工作者，標準精神科治療藥物對他們無效，也無法緩解症狀。」

瑪斯克指出，MDMA和神奇蘑菇能夠「降低抑制作用」，有助於人們處理困難的圖像和記憶。

除了澳洲，加拿大及美國當局也已開放MDMA及神奇蘑菇合法用於醫療用途。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120203