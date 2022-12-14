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網售草本食品稱可舒壓助眠 警追查竟是合成大麻

2022/12/14 11:25
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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹市警察局刑警大隊今天表示，日前獲報有人在網路販售不明食品，稱可舒壓助眠，經調查送驗發現成份竟是合成大麻，將全案依販賣毒品罪嫌移送偵辦。

竹市刑大今天發新聞稿表示，日前接獲民眾檢舉後立即成立專案小組並報請新竹地檢署指揮偵辦，持搜索票在新竹市逮捕一名羅姓犯嫌，查扣不明草藥100餘克，經鑑驗為三級毒品丁酸甲酯（MDMB-4en-PINACA），俗稱合成大麻。

警方表示，經持續調閱相關網路歷程、金流、監視器及比對網路交易紀錄，發現該販毒集團結構縝密，各層藥頭均使用網路通訊，且僅有交易時才會聯繫，藉以躲避警方追查。

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警方表示，專案小組持續追查，掌握一名曹姓藥頭行蹤，日前趁其外出交易毒品時將其逮捕，並同步拘提下游犯嫌，共計逮捕販毒藥頭6人、查扣合成大麻4.2公斤，將全案依販賣毒品罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

警方說明，研究指出，過度吸食「合成大麻」將造成腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性、專注力或昏迷等副作用，甚至有致命風險，呼籲民眾勿輕易網路販售的不明食品及藥品。（編輯：李錫璋）1111214

#新竹市警察局刑警大隊
#新竹地檢署
#合成大麻
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