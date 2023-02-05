更多編輯台推薦新聞：
專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉
政治

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

淨化親俄勢力 澤倫斯基撤銷多名前政客公民身分

2023/2/5 11:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭利維夫4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天撤銷多名具影響力的前政治人物公民身分，這是烏克蘭從親俄羅斯勢力中「淨化」國家的最新行動。

路透社報導，澤倫斯基在例行夜間視訊談話中表示：「我今天簽署相關文件加強行動，以保護和淨化我國免受侵略方的影響。」

澤倫斯基沒有提供名單，但表示這些人具有烏克蘭和俄羅斯雙重國籍。

根據烏克蘭國營媒體報導，這份名單包括多名來自烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）辦公室的高層政治人物。亞努科維奇2010年出任烏克蘭總統，2014年被推翻下台，因為他的政府背離西方國家轉而投向俄羅斯的懷抱，引發人民激烈反抗。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導，名單中包括前教育和科學部長塔巴契尼克（Dmytro Tabachnyk）、前副總理克留耶夫（Andriy Klyuyev）和前內政部長札哈成柯（Vitaliy Zakharchenko）。

自俄國去年2月24日開始入侵烏克蘭以來，烏克蘭已撤銷一些人的烏克蘭公民身分，並對數以百計俄國和白俄羅斯個人及企業祭出制裁。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1120205

#澤倫斯基
#烏克蘭
#亞努科維奇
澤倫斯基
英國開始訓練烏克蘭操作挑戰者2型 領導人再通話烏克蘭堅守巴赫姆特 華府再軍援基輔22億美元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族