淨化親俄勢力 澤倫斯基撤銷多名前政客公民身分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭利維夫4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天撤銷多名具影響力的前政治人物公民身分，這是烏克蘭從親俄羅斯勢力中「淨化」國家的最新行動。

路透社報導，澤倫斯基在例行夜間視訊談話中表示：「我今天簽署相關文件加強行動，以保護和淨化我國免受侵略方的影響。」

澤倫斯基沒有提供名單，但表示這些人具有烏克蘭和俄羅斯雙重國籍。

根據烏克蘭國營媒體報導，這份名單包括多名來自烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）辦公室的高層政治人物。亞努科維奇2010年出任烏克蘭總統，2014年被推翻下台，因為他的政府背離西方國家轉而投向俄羅斯的懷抱，引發人民激烈反抗。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導，名單中包括前教育和科學部長塔巴契尼克（Dmytro Tabachnyk）、前副總理克留耶夫（Andriy Klyuyev）和前內政部長札哈成柯（Vitaliy Zakharchenko）。

自俄國去年2月24日開始入侵烏克蘭以來，烏克蘭已撤銷一些人的烏克蘭公民身分，並對數以百計俄國和白俄羅斯個人及企業祭出制裁。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1120205