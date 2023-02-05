東協外長會關切台海 承諾加速南海行為準則磋商

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（中央社記者李宗憲雅加達5日專電）東協外長會議昨天關切台海情勢，會後聲明指出，東協隨時準備在促進各方和平對話中，扮演建設性角色。會議上也討論南海議題，承諾加強與「南海行為準則」有關的談判。

第32屆東南亞國家協會外長會議（ASEAN Foreign Ministers' Retreat）3日至4日在印尼雅加達召開，會議後發表聯合聲明，其中針對台海情勢指出：「我們討論了兩岸發展，關注其對區域穩定的影響，可能導致誤判情勢、引發嚴重對抗、公開衝突和不可預測的後果。」

聲明指出：「東協隨時準備在促進各方和平對話中，扮演建設性角色，其中包括透過東協主導機制緩和緊張局勢，以維護區域和平、穩定及發展。」

另外，會議上針對南海主權爭議也有諸多討論，有部長針對在南海開墾等事件表示關切，並稱這些事件加劇緊張局勢，可能破壞南海和平、安全和穩定。

1月中旬，印尼海軍參謀長曾向媒體表示，印尼派出一艘軍艦到北納土納海監視一艘中國海警船，這艘船一直在一片富含資源的海域活動；印尼與中國都聲稱擁有這片海域的主權。

印尼為今年東協輪值主席國，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）昨天表示，在南海緊張局勢升級的情況下，印尼計劃加強與中國和其他東南亞國家的談判，以確定「南海行為準則（COC）」的內容。

她表示，印尼正籌備「南海行為準則」有關的談判，預計今年3月舉行。（編輯：林憬屏）1120205