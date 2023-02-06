美戰機擊落偵察氣球 北京提交涉

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（中央社台北6日電）美國軍機4日在美東海域擊落中國偵察氣球引起北京強烈不滿，中國外交部今天公布，外交部副部長謝鋒昨天就此向美國駐華使館提出嚴正交涉，指美方「濫用武力」，並要求不得擴大緊張局勢。

中國外交部官網上午公布，謝鋒5日代表中國政府「就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉」。

謝鋒強調，中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，事實一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔聞，執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和國際慣例。

他表示，美方所作所為嚴重衝擊、損害峇里島會晤以來雙方穩定中美關係的努力和進程。中方對此堅決反對、強烈抗議，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢。

謝鋒說，中國政府正密切關注事態發展，將堅決維護中方企業的正當權益，堅決捍衛中方利益和尊嚴，保留作出進一步必要反應的權利。

此外，中國國防部昨天也表態說，美方動用武力襲擊中國民用無人飛艇是明顯過度反應，中方保留「使用必要手段處置類似情況」的權利。

美國五角大廈2日表示，近日發現中國高空偵察氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資。中國外交部隨後承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。

美方未採信北京說法，國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂5日的訪中行程也因此生變。

美國國防部當地時間4日下午則在總統拜登命令下，出動戰機於南卡羅來納州海域上方擊落偵察氣球。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120206