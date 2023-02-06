更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
土耳其強震多座機場關閉10省停課1週 台僑指像洗衣機晃5分鐘
首頁 / 國際

墨爾本著名佛寺元宵節大火全毀 當局查事故原因[影]

2023/2/6 17:07（2/6 17:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：ABC News (Australia)

（中央社墨爾本5日綜合外電報導）澳洲墨爾本市（Melbourne）東南方的一間知名佛寺在元宵節晚間驚傳大火，所幸無人傷亡。根據當局說法，起火原因目前仍在調查中。

綜合美聯社與澳洲廣播公司（ABC）報導，華人聚居的墨爾本市斯普林維爾區（Springval）著名地標「維州佛學明月居士林」（Bright Moon Buddhist Temple）這場大火始於當地時間5日晚間8時許，約80名消防員在佛寺與大火搏鬥2個多小時，才將火勢控制住，但佛寺已付之一炬，只剩下焦黑的支架。

據報導，數公里範圍內都可看見烈焰沖天，所幸沒人受傷。當地消防部門官員佛斯特（Paul Foster）說，起火原因尚待調查。

佛斯特還說，在滅火過程中，消防人員不忘考量火災地點的文化重要性，因為這座佛寺「不僅是個禮拜場所，也是當地佛教社群的聚會場所」。此外，為免火勢蔓延，當局也疏散了該地區約10餘戶、約30名居民。

附近居民卡多索（Cody Cardoso）表示，從他的家中就可以看到佛寺冒出滾滾濃煙、直衝雲霄，整條街上擠滿消防車與救護車。「我看到這座寺廟完全被火舌吞沒，可以說陷入了一片火海。」

他還說，這場大火非常令人心碎，因為廟裡放有超過600名先人的骨灰，「對社區的人意義重大」。

明月居士林佛寺位於墨爾本東南方主要道路斯普林維爾路（Springvale Road）旁，2014年完工開放，是當地標誌性建築。華人、越南人和柬埔寨人等佛教信徒經常在此舉辦活動，寺方也會舉行各種慶典，吸引許多信眾和遊客參加。（譯者：施施/核稿：林治平）1120206

#佛斯特
#美聯社
#華人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族