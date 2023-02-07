波音計劃今年裁員2000人 以財務和人資部門為主

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（中央社西雅圖6日綜合外電報導）美國航太業巨擘波音公司今天表示，計劃2023年針對財務和人力資源部門裁減約2000名人力。

美聯社報導，波音（Boeing）在聲明中表示：「我們預期透過遇缺不補和解雇的方式減員約2000人，以財務和人力資源部門為主。雖然尚未有人收到裁員通知，但我們將持續讓資訊透明化，好讓人們能夠制定計畫。」

最近將總部遷至維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的波音表示，預計今年將「顯著擴大」總員工人數。聲明指出：「去年波音人力增加1萬5000人，計劃今年再招聘1萬名員工，以工程和製造部門為主。」

波音表示，截至2022年12月31日，員工總數為15萬6000人。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）報導，華盛頓州最大的私人企業雇主之一波音計劃將約1/3的裁減職位工作，外包給印度班加羅爾（Bengaluru）的塔塔顧問服務公司（Tata Consultancy Services）。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1120207