紐澳宣揚與中國雙邊關係 重視經貿也會堅守立場

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（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲和紐西蘭總理今天在聯合記者會上宣揚與中國的關係，是兩國試圖強化與最大貿易夥伴關係的最新跡象。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示，雙方在坎培拉會談時討論氣候變遷、安全、移民和經濟問題。這是紐國前總理阿爾登（Jacinda Ardern）1月辭職以來的首場紐澳領袖會談。

艾班尼斯表示，他對澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）與中國商務部長王文濤6日舉行「成果豐碩」的視訊會議欣慰，當時雙方會中敲定法瑞爾將在近期內訪問北京。

艾班尼斯說：「我們對中國的立場很明確，能合作的地方會合作，該堅持的地方會堅持，並會致力確保我們的國家利益。」

艾班尼斯指出，澳洲與中國的貿易總額「超過緊接在後3個最大貿易夥伴的總和」，與中國建立良好經濟關係與貿易往來符合澳洲國家利益。

希金斯也說，中國是紐西蘭極為重要的合作夥伴，「但這不代表我們不會意見分歧，我們也會持續就分歧之處發聲，不會默然以對」。

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長期以來，紐西蘭一直對中國採取更為和緩的態度，也引來部分西方盟國施壓。紐西蘭、澳洲、英國、加拿大、美國都是情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）成員。

艾班尼斯也稱，美、英、澳三方安全夥伴關係（AUKUS）潛艦交易的進一步細節將於國防部長馬勒斯（Richard Marles）近日在華盛頓會見美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）後盡快公布。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1120207