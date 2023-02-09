日本氣象廳：關東甲信地區10日可能發大雪警報

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本國土交通省與氣象廳今天進行有關大雪的緊急發布指出，關東甲信地區明天清晨起將下雪，山區可能下大雪，包括東京市中心平地可能積雪，廣泛地區甚至可能下警報級的大雪。

日本放送協會（NHK）報導，受到關東甲信等地區明天（10日）可能下雪的影響，日本國土交通省及氣象廳今天進行「對大雪的緊急發布」，指出明天下午可能因雪出現塞車、交通受阻，呼籲民眾盡量採遠距上班的工作型態，減少不必要的外出。

日本氣象廳預報課預報官池田徹表示，關東甲信等地明天清晨起大範圍地區將下雪，以山區為主的地區可能下大雪，包含東京都心（市中心）在內的平地也可能積雪。若降雨量增多，或是雪變成雨的時間延緩時，包含平地在內的大範圍地區很可能下大雪，且到後天清晨為止，將持續為低溫狀態，提醒民眾注意路面結凍。

池田徹說，目前預測，明天上午民眾上班時間的積雪情況不至於會阻礙交通，但下班後返家時，路面狀況可能惡化。明天下雪以白天為主，尤其是沿海地區。

日本國土交通省災害對策室室長岩崎呼籲駕駛人要注意可能會發生車子困在積雪路上的情況，非必要盡量不要外出。此外，電車或公車等公共交通工具可能發生大規模誤點情形。

他呼籲企業應考慮對策，盡量讓員工採遠距上班方式，避免讓員工在下雪的時間點上下班；也提醒駕駛人應安裝冬季用的輪胎和鏈子。因大規模汽車困在雪中的情況以大卡車較多，建議貨運業者應徹底做好車子的管理。

日本讀賣新聞報導，日本本州南岸受到低氣壓影響，10日清晨起到11日，關東甲信大範圍地區可能出現積雪。明天近中午時間開始到晚上，東京多摩地區將下大雪，東京23區也可能積雪。

如果氣溫比預期還低，下雪時間延長，不只多摩地區，就連東京23區也可能發布大雪警報。

氣象廳表示，預估10日下午6時為止的24小時降雪量較多處，包括東京23區約3公分、多摩北部及多摩南部7公分、多摩西部12公分。（編輯：張芷瑄）1120209