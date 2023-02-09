挺台灣鳳梨 美議員籲拜登藉關稅制衡中經濟脅迫

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國兩黨聯邦參議員提出一項法案，希望能為總統拜登提供因應美中經濟競爭的新工具，允許他在正常的國際貿易框架之外達成協議，以抗衡所謂美國對手的「經濟脅迫」。

彭博報導，共和黨籍的楊恩（Todd Young）和民主黨籍的昆斯（Chris Coons）表示，兩人的提案將允許拜登提高或降低部分商品關稅，以強化對規模較小經濟體的支持；這些國家通常是脅迫性貿易下的受害者。

昆斯在聲明中說：「像中國和俄羅斯等國家愈來愈常濫用經濟力量，欺壓小國並懲罰主權國家所做的政治決策。」

「這種經濟脅迫傷害了這些國家，威脅美國經濟安全，並侵蝕了數十年來支撐全球成長、以規則為基礎的民主化國際體系。」

這項草案最先是在上屆國會提出，並隨著白宮和其他國會議員的更新進行調整，法案依據則與中國限制台灣鳳梨進口有關。

北京當局給出的理由是，中國海關多次從台灣輸入的鳳梨中檢出被列為檢疫性害蟲的生物，這些有害生物一旦傳入，將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

美國和台灣其他盟友則認為，這是北京對台施壓的手段。在中國下達上述禁令前，台灣有9成以上出口鳳梨銷往中國。

為了聲援台灣，日本擴大進口台灣鳳梨，美國和加拿大駐台代表也透過社群媒體積極推廣台灣鳳梨。

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楊恩與昆斯在共同聲明中表示：「一些外國競爭對手認為，他們可藉由經濟脅迫或以不透明、非正式的行動傷害經濟，在我們的盟友和夥伴之間挑撥離間。透過支持我們的盟友，我們也保護了美國自身的國家安全利益。」

近期才剛結束訪台和訪日行程的楊恩說，參議員「希望授權總統採取與日本類似的行動」。這項法案將允許市場准入、外國援助或是以其他形式，來協助那些亟需迅速且具針對性的援助的國家應對經濟脅迫。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120209