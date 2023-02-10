印尼擬降朝覲費補助 恐致大批穆斯林無法朝聖

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今年67歲的伊斯蘭宗教學校老師歐達（M.Dinoel Hoeda）表示，若政府調降補助，朝覲費用恐增近一倍，他原本預計這幾年就能完成的朝覲夢想可能被迫延後。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月10日

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（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）印尼宗教部日前宣布，可能將調漲朝覲費用近一倍。雖然仍在討論階段，已引發許多穆斯林擔憂可能負擔不起，而無法赴麥加朝覲。

根據印尼宗教部，依現在使用速度，朝覲基金可能在2028年耗盡，目前傾向減少政府補助比例，將民眾需負擔朝覲費用從現行每人3900萬印尼盾（約新台幣7萬7000元）增至6900萬印尼盾，增近一倍。

宗教部指出，朝覲實際費用約為9900萬印尼盾，包括往返機票、住宿、餐飲和各項行政費用，未來可能減少補貼，這項計畫已提交國會討論。

負責朝覲業務的單位主管解釋，調漲原因為住宿、交通、移民文件和服務費成本增加。若朝聖者無法支出足夠費用，將被取消資格，由其他人遞補。

據統計，今年6月將有22萬1000名印尼穆斯林前往麥加朝覲。印尼媒體指出，政府計劃減少補助朝覲費用對大部分的人是沈重負擔，很多人可能付不起而不能去朝覲。

今年67歲的伊斯蘭宗教學校老師歐達（M.Dinoel Hoeda）得知政府可能大幅調漲朝覲費用時，心涼了半截。歐達與他的妻子2016年向政府登記赴麥加朝覲，為此每個月固定存朝覲基金，原本預計這幾年就能完成這個夢想，如今可能得等上更久時間。

歐達向中央社說：「朝覲對我非常重要，只要經濟和身體許可就必須去麥加朝覲，這是每個穆斯林的夢想。」他補充說，若政府必須調漲費用，希望不要一次漲那麼多，「為了到麥加朝覲，穆斯林都需要存很久才能有這筆費用」。

歐達透露，在印尼不是每個穆斯林都有能力存到朝覲所需費用，特別是住在他村子裡的其他穆斯林，如今大家只能「繼續祈禱，然後努力存錢」。

許多穆斯林都對朝覲費用可能調漲感到擔憂，芮絲卡（Riska）認為，朝覲費用漲價對已登記赴麥加朝覲的人是很大衝擊。她向中央社說：「特別是儲蓄不多的農村村民，很難在短時間籌措那麼多錢。」

另一名穆斯林波麗敏（Ponimin）則說：「朝覲費用漲一倍對穆斯林的負擔太大，政府應該重新評估朝覲費用。」

「雅加達郵報」（Jakarta Post）日前在社論指出，很多穆斯林賣掉房產或花上存了一輩子的錢，就是為了朝覲，以履行伊斯蘭教五功之一，因為所有身體健全、有能力的穆斯林一生中至少必須朝覲一次。

文中呼籲政府，應該好好審查朝覲基金，並希望能由獨立機構管理，因為過去至少有兩名前任部長因挪用朝覲基金而入獄，而且朝覲業務涵蓋交通、食宿等承包商，他們也可能都是既得利益者。（編輯：陳惠珍）1120210