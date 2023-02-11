熱線鈴響無人接 美中缺乏危機溝通有害雙邊關係

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國日前擊落中國偵察氣球，雙邊關係再添變數。美聯社報導指出，美蘇能在不動用核武的情況下走過冷戰，有賴於可靠的危機溝通，而美中缺乏這種溝通，正使雙邊關係趨於危險。

美國2月4日擊落一顆飛越領空的中國偵察氣球後，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當天曾試圖透過特別危機專線聯繫中國國防部長魏鳳和，但遭拒絕。

中方說，這是因為美方「未營造適當氣氛」讓雙方對話交流。根據9日晚間發布的聲明，中國國防部發言人說，美國的行動「嚴重違反國際規範，創下惡劣先例」。

美聯社提到，數十年來，當某種危機促使兩國緊張情勢升級，美國軍事指揮官想與中方對口單位通話或視訊聯繫時，得到的經驗都令人感到沮喪。

如果兩方將領無法迅速釐清事情，美方擔心誤會、錯誤報導或意外擦撞，將導致小型衝突惡化成更廣泛的敵對。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印度太平洋研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，這種狀況與任何通訊設備技術上的不足都無關。問題在於中國和美國對兩軍熱線的價值、意圖的看法，有著根本上的差異。

美軍領袖相信，兩國熱線是一種化解緊繃情勢的方法，而中國政治體系仰賴多名政治領袖緩慢審慎的討論，沒有讓單獨一人直接、立即與他國將領溝通的空間，兩種看法互相牴觸。

而且中國領袖質疑美國所謂「熱線」的概念，認為這只是美方想以辯解來解決美國挑釁後續效應的管道。

美國國防部助理部長瑞特納（Ely Ratner）9日在聯邦參議院外交委員會作證，談到美中兩軍危機溝通的障礙時說：「這真的很危險。」他還說，美國將領持續努力開通與中方的更多溝通管道，「遺憾的是，中國解放軍迄今都沒有回應」。

瑞特納指稱中國把重要的溝通管道當作純粹的傳訊工具，高興的時候開通、不高興的時候關閉。

美國官員和研究中國事務的專家們說，在美中關係趨於緊張之際，中方對軍事熱線的抗拒，促使總統拜登、高階文職外交人員和安全幕僚更急迫地想與中國國家主席習近平及其他中國高階官員建立自己的溝通管道，以便在軍事熱線行不通時，還有其他聯繫方式。

美中軍方都在為台灣議題可能引發的衝突做準備，兩國下一次緊張情勢升級似乎只是遲早的事。這種狀況可能發生在意料之中，例如聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）承諾訪台；但也可能始料未及，例如2001年美軍EP-3偵察機與中國戰機在南海上空相撞事故。

如果兩軍指揮官無法立即聯絡，美中雙方就少了一種避免衝突升級的方法。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）資深研究員莫里斯（Lyle Morris）說：「我擔心類似EP-3偵察機的事件再度發生。屆時我們會處在敵對、不信任的政治環境，（與過去）截然不同，事情可能一轉眼就出差錯。」莫里斯曾於2019年到2021年擔任國防部長辦公室中國事務主任。

台灣安全研究中心副主任閻鐵麟提到，在中國偵察氣球飛越美國領空的同一週，奧斯汀於菲律賓宣布美軍擴大取得進入菲國關鍵基地的權限，「美國最近也變得非常民族主義」。他還說：「從區域安全角度來看，對話很有必要。」

美國現任和卸任官員都說，有時候，當美國方面致電，中國官員連接都不接。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）資深政策分析師甘尼斯（Kristen Gunness）說：「沒人接聽，（電話）就一直響。」

甘尼斯提到2009年3月她擔任國防部海軍作戰部長顧問時發生的一件事。當時中國海軍船艦在南海包圍一艘美國偵察船，要求駛離；美國與中國軍方要等到大約24小時之後才說得上話。

負責談判的前美國國防部副助理部長謝偉森（David Sedney）說，華府花了數十年才讓北京當局同意設立現有的軍事危機溝通制度，「然後一設好，顯然他們非常不願意將它用於任何實質目的」。

謝偉森說，中方會接聽美方撥打的測試熱線電話，美國人在中國節日致電祝賀時，中國官員會接聽道謝。

「然而一旦發生比較敏感的事件，接電話的工作人員會說，『我們會確認，等我們領導準備好要談，會再回覆』。然後再沒下文。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1120211