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新加坡鬆綁大眾運輸口罩令 多數民眾仍選擇繼續戴

2023/2/13 20:26（2/13 20:36 更新）
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新加坡13日起進一步鬆綁室內口罩令，搭乘地鐵、公車等大眾運輸工具不再強制戴口罩；新措施上路首日，多數民眾仍選擇繼續戴。圖為當地地鐵站的人群。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月13日
新加坡13日起進一步鬆綁室內口罩令，搭乘地鐵、公車等大眾運輸工具不再強制戴口罩；新措施上路首日，多數民眾仍選擇繼續戴。圖為當地地鐵站的人群。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月13日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電）新加坡今天起擴大放寬防疫措施，包括進一步鬆綁室內口罩令，搭乘地鐵、公車等大眾運輸工具不再強制戴口罩。新措施上路首日，多數民眾搭乘大眾運輸工具時仍選擇繼續戴。

新加坡COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情保持穩定，星政府決定今天起將「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級從黃色調降至綠色，並放寬所有防疫措施，將COVID-19當作地方流行病處理，正式邁入新常態。

衛生部指出，新措施包括民眾搭乘大眾運輸工具不再強制戴口罩；雖然室內醫療機構、安養院等場所不再強制戴口罩，但在有病患出入的區域或與病人有接觸時，仍須戴口罩，例如病房、診所、療養院等。

新措施上路首日，記者觀察，尖峰時刻多數民眾搭乘地鐵時仍選擇戴著口罩。

一名民眾接受星媒訪問時表示，選擇繼續戴口罩一方面是安全起見，一方面也是因為習慣了。另有民眾說，近期將出國旅遊，加上從未確診，因此現階段選擇繼續戴，同時也會繼續觀察新加坡的確診病例，若情況改善，接下來可能就不戴。

新加坡民眾Zoe接受中央社記者訪問表示，因為自己目前有咳嗽症狀，因此搭乘大眾運輸工具時，仍會戴上口罩。等康復後，應該就不會戴。

另一名旅居星國的美國人Nicole則說，如果車程比較長或是公車上人潮擁擠的話，會選擇戴上口罩，為了保護自己也保護他人，免於感染COVID-19或流感等疾病。但若車程比較短，就不會戴了。

隨著疫情趨緩，新加坡去年4月解除戶外口罩令，同年8月放寬室內口罩規定，只有在醫療機構及搭乘地鐵、公車等大眾運輸工具時才強制戴口罩。

這次除了擴大鬆綁室內口罩規定，新加坡也再度放寬邊境管制，自今天起，未完整接種COVID-19疫苗的旅客出發到新加坡之前，不需做檢測。（編輯：高照芬）1120213

#新加坡
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