日本擬購500枚美製戰斧飛彈 2023年度編大筆預算

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本政府初步決定2023年度起5年內購買美國製戰斧巡弋飛彈，預定在2023年度預算案中編列2113億日圓（約新台幣490億元）的費用，並在今年度簽署概括合約。

日本產經新聞報導，防衛省（相當於國防部）為擁有反擊能力（敵基地攻擊能力），計劃2023年度（2023年4月起的財會年度）起的5年內取得美國製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，初步決定2023年度簽署概括合約，2026年度起開始部署飛彈，2027年度完成部署。

日本防衛省也計劃將陸上自衛隊的「12式地對艦誘導彈」的射程從目前的100多公里延伸為約1000公里，但為了能早日獲得充分的反擊能力（敵基地攻擊能力），將集中投資引進美軍已有運用實績的戰斧巡弋飛彈，藉此建立阻止中國接近的「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）能力。

日本政府將在2023年度預算案當中編列購買戰斧巡弋飛彈的2113億日圓的經費。以美國政府海外軍售（Foreign Military Sales，FMS）管道購得，估計每枚要價3至5億日圓（約新台幣7000萬至1億1615萬元）。

報導說，日本防衛大臣濱田靖一並未明說計劃購買多少枚戰斧巡弋飛彈，因為如果說出來，日本的具體防衛能力可能曝光。不過，從編列的預算金額扣除專用的存放設備費用，估計購買的數量可能約500枚。

中國擁有地對地型中程飛彈逾1250枚，美國現階段沒部署地對地型中程飛彈。因此，如果台灣、日本的西南群島發生緊急狀況，局部地區的力量均衡將是對中國有利。

美日兩國政府為了改善不利的情況，考慮部署中程彈道飛彈，建立「新的均衡」。

戰斧巡弋飛彈是美國於1970年代開發的一種長程、全天候、具有短翼、以次音速巡弋飛行的飛彈。這是美國的主力高度精準誘導型巡弋飛彈，射程長達約1600公里，使用全球定位系統（GPS）衛星的位置資訊等摧毀鎖定目標。1991年美國對伊拉克的「沙漠風暴行動」時，戰斧巡弋飛彈投入實戰，之後也用於多場實戰。

日本自衛隊計劃將戰斧巡弋飛彈搭載於神盾艦，當成艦艇發射型飛彈。日本政府除了2023年度預算案將編列購買戰斧巡弋飛彈經費2113億日圓之外，也將另外編列1104億日圓做為神盾艦的修改經費、教育訓練費用。修改經費將分幾個年度編列。（編輯：高照芬）1120213