日本擬研發可更換彈頭飛彈 提升對敵嚇阻力

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日本讀賣新聞17日報導，日本政府將研發可更換3種不同用途彈頭的新型巡弋飛彈。（圖取自讀賣新聞網頁yomiuri.co.jp）

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，日本政府已確定一項政策方針，將研發可更換3種不同用途彈頭的新型巡弋飛彈，希望提高對敵方船艦等目標的攻擊精準度，提升對敵嚇阻力。

目前已知將從新年度起開始製造原型彈，希望能盡早進入實用階段。新型巡弋飛彈射程可望超過1000公里，並搭載在機動性高的飛彈機動發射車上。不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。

日本政府防衛省官員表示，研發根據用途來更換彈頭的巡弋飛彈，在全球來說極為罕見。

3種彈頭功能分別是偵察用、干擾用及攻擊用。偵察用彈頭將搭載高性能相機，可掌握大範圍狀況；干擾用彈頭可發射電磁波，干擾敵方雷達等裝備正常運作。

根據日方構想，先透過發射搭載偵察用彈頭的飛彈來掌握敵方正確位置，再發射搭載干擾用彈頭飛彈，最後發射搭載攻擊用彈頭飛彈。

日本政府假想主要用來打擊一旦發生事態、企圖侵略以日本西南群島為主島嶼的敵方艦艇；此外，也檢討用在針對敵方軍事據點等的對地攻擊，預計將成為日本實施「反擊能力」的手段之一。

日本政府為徹底強化防衛能力，持續推動長程巡弋飛彈研發工作，例如正改良陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈，將射程延伸到1000公里，預計2026年度部署；以不規則軌道飛行難被攔截的超高速滑翔彈（HVGP），也預計同時期進行部署。

作為12式陸基反艦飛彈研發不及的備案，日本政府也預定採購美製戰斧巡弋飛彈。

如果可交換彈頭的巡弋飛彈能進入實用階段，日本政府也考量把搭載偵察用及干擾用彈頭的飛彈，跟其他長程飛彈搭配使用。

為了更順利突破敵方防空系統，近年在發動飛彈攻擊前先透過電磁波進行干擾已成主流。中國頻繁地讓電戰機在東海進行訓練，有看法認為是為了發生事態時負責電磁波攻擊，日本也希望確保相同能力來跟中國抗衡。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120117