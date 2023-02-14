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雨季連年落空 肯亞全國祈雨向神求助

2023/2/14 16:48
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（中央社奈洛比14日綜合外電報導）東非與非洲之角（Horn of Africa）地區預計迎來連續第6個缺雨的雨季，肯亞總統魯托（William Ruto）希望今天的全國集體祈雨，有助讓天空降下甘霖。

美聯社報導，魯托12日在納庫魯市（Nakuru）一場儀式上，公布肯亞史上第一個祈雨日計畫。遭遇大旱的納庫魯市距離首都奈洛比（Nairobi）約160公里。

肯亞的精神領袖之前聯合呼籲政府花一整天時間祈禱，以舒緩國內旱象。而魯托自己雄心勃勃的國家經濟振興戰略也得仰賴雨季如期而至。

魯托表示：「政府已制定詳細糧食安全計畫，我們有種子、充足肥料，以及水壩等水資源收集策略。我們現在需要神賜予我們雨水。」

「我呼籲所有信仰的信徒一同為我國祈禱。」

肯亞與其他東非國家正在經歷數十年來最嚴重的旱災，導致人們營養不良、作物歉收，以及家畜、野生動植物和生物多樣性的損失。肯亞經濟有一大部分仰賴國內農業。

聯合國人道事務機關形容此區持續中的旱災是「快速發展的人道浩劫」。

氣象學家表示，人為氣候變遷已使極端天候惡化。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120214

#魯托
#肯亞
#美聯社
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