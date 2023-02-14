被誤以為賣島給中資企業 沖繩伊是名村遭無妄之災

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本沖繩無人島「屋那霸島」因中國女性在社群網站發文自稱購島引發爭議，沒想到有日本民眾誤以為是擁有該島的伊是名村把島賣出，不斷打電話抗議，讓伊是名村遭受無妄之災。

一名34歲中國山東省女子日前聲稱買下一座日本的無人島，還上傳影片。有中國網友說：「中國的領土增加了」、「方便中國軍隊去的地方嗎？」。此事在日本引起討論。

日本琉球放送（RBC）報導，伊是名村公所表示，在2021年2月舉行的拍賣會上，一間中資企業取得屋那霸島約一半的土地。

根據這家位於東京都港區的中資企業官網顯示，已取得屋那霸島，正在進行度假區的開發計畫。

屋那霸島面積74萬平方公尺，伊是名村雖然擁有島上約26%的土地，但中資企業取得的是原本屬於民間企業的土地，伊是名村與兩年前的土地買賣無關。

不過，伊是名村公所從新聞傳出後陸續接到誤以為村公所把島賣掉的民眾致電抗議，大罵「把土地賣給中國是怎麼一回事」，甚至還有打來誹謗中傷的電話。

村公所表示，至今已接獲數十件詢問，其中還有民眾對村公所職員大吼大叫。

村公所表示，這已對他們日常工作造成障礙，也希望民眾理解這是民間企業之間的交易行為，跟伊是名村沒有直接關係。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120214