衛報：中國若侵台恐衝擊經濟 英國擬系列劇本因應

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國「衛報」（The Guardian）報導，為防中國入侵台灣造成微晶片等供應鏈斷鏈而衝擊英國經濟，英國政府官員已針對中國侵台可能帶來的經濟後果，預擬系列劇本以備因應。

英國外交部內部人士表示，這項工作的規模與緊迫性並未改變，但坦言在俄羅斯去年全面入侵烏克蘭之後，讓他們對這項工作有了更新的見解。

在英國更新國防安全與外交政策綜合檢討報告（Integrated Review）前，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正面臨黨內對中政策鷹派的施壓，要求將中國列為對英國的「威脅」，而非「體制性挑戰」。

但消息人士表示，蘇納克政府預計3月7日發布新版檢討報告時，可能不會採取這麼大的動作。

據「衛報」掌握到的消息，英國白廳官員一直在研擬一旦中國人民解放軍入侵台灣後，可能造成哪些後果。英國近來對於這種衝突的擔憂逐漸升溫，而外界預測可能發生的時間遠至2049年都有。

一名英國政府消息人士表示，官員們正在研究，要是中國侵台且引起西方國家報復性的經濟和貿易制裁，「我們應採取哪些行動，以及這些行動對英國經濟會有何影響」。

另一名政府人士表示：「你必須換個方式思考，而不是和你在其他地方做的相提並論…大家都知道，供應鏈的問題會更嚴重，但問題雖然複雜，並不代表沒有解決方法。」

微晶片的配送中斷尤其令人擔憂，因為台灣在微晶片製造領域占據主導地位，而且微晶片原本就供不應求。

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相關人士強調，台灣遭入侵已成為英國政府定期演練的眾多「黑天鵝事件」情景之一，且這項工作只是「理論性質」。

擔任國會外交事務特別委員會主席的保守黨議員克恩斯（Alicia Kearns）表示，她樂見各界承認「台灣遭受威脅對全球經濟安全的嚴重性」，並說「我希望這能讓那些擔憂反映在『國防安全與外交政策綜合檢討報告』中，讓人們認知到實施嚇阻外交的急迫性」。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1120215