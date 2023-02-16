資料中心電纜供應商Credo最大客戶砍單 股價崩跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約15日綜合外電報導）資料中心電纜供應商Credo Technology Group Holding表示，其最大客戶削減訂單，且季度營收可能遠低於華爾街預期之後，今天股價幾乎腰斬。

路透社報導，Credo今天的股價表現是1月上市以來最糟的1天，28.4億美元市值大幅縮水，這讓人們關注大型科技公司削減開支的影響。

Credo沒有透露客戶名稱，但至少3家經紀商的分析師表示，這個大客戶可能是微軟（Microsoft）。由於雲端服務需求放緩，微軟已削減成本。

根據監管文件，Credo在截至10月29日的第2季營收有44%來自其最大客戶。

路透社目前無法證實微軟是否為Credo的最大客戶。Credo未回覆詢問其客戶詳細資訊的電子郵件，記者也無法聯繫到微軟請求發表評論。

Credo的預測令人擔憂，但瑞穗（MIZUHO）分析師表示，微軟雲端服務平台Azure的業務比競爭對手亞馬遜網路服務Amazon Web Services（AWS）和Alphabet的Google Cloud更具韌性。

儘管微軟預計第3季雲端基礎設施支出將高於上一季，但科技巨頭的最新財報顯示，隨著企業因高通貨膨脹而削減成本，因疫情引發的雲端運算榮景正在放緩。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120216