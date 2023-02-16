俄烏戰爭讓北約有新目標 中國仍為美國主要隱憂

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英國智庫國際戰略研究所15日表示，中國推動軍事現代化仍是美國的主要隱憂。（中新社）

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國智庫國際戰略研究所今天表示，在烏克蘭發生的衝突「讓北約有了新的目標」，並促使東歐國家遺棄蘇聯時代設備，但中國推動軍事現代化仍是美國的主要隱憂。

法新社報導，國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies, IISS）表示，2022年歐洲約有20個國家「不是宣布立即提高國防支出，就是對長期支出目標更加強烈承諾」，以因應俄羅斯入侵烏克蘭。

總部設於倫敦的國際戰略研究所在年度「軍事平衡」（Military Balance）報告中說，「俄羅斯入侵烏克蘭，讓北大西洋公約組織（NATO）有了新的目標」，促使芬蘭與瑞典申請加入北約，並讓東歐國家更關注在國防上。

然而，通貨膨脹飆漲吞噬各國承諾提高的很多支出，去年歐洲的國防開支實際上僅增加0.8%。

俄羅斯入侵烏克蘭也促使東歐國家更新武器庫存，引進「更現代的西方軍事系統」，韓國也成為歐洲的一大武器供應國。

國際戰略研究所表示，儘管各界普遍把焦點放在俄羅斯上，但長期來看中國受到美國關注。

國際戰略研究所指出：「中國軍事現代化，仍是華府主要擔憂之處。」

國際戰略研究所又說：「中國2022年的國防支出預算增加7.0%，超越2021年的數字，就絕對數字來看增幅最大。」

報告指出，中國的行動導致區域國家跟進，韓國將武裝部隊現代化，日本也打算透過額外投資與建立新的夥伴關係提高軍事能力。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120216