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首頁 / 國際

因示威關閉25天後 秘魯知名景點馬丘比丘重新開放

2023/2/16 18:12
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（中央社馬丘比丘16日綜合外電報導）祕魯的反政府示威活動去年12月爆發，全球知名旅遊景點馬丘比丘（Machu Picchu）因此在今年1月下旬起被迫關閉25天，昨天才重新向遊客開放。

法新社報導，馬丘比丘重啟後，首批遊客一大早就進入這個印加古城，在晴朗天氣下觀覽壯觀的遺址和寺廟。

根據祕魯文化部的說法，截至昨天中午，已有約700名遊客參觀馬丘比丘，文化部官員也在現場。

文化部官員康狄亞（Maritza Rosa Candia）表示：「從早晨6時到下午4時，（遊客）共分8輪，每天可接待4044名遊客。」

馬丘比丘有「天空之城」之稱，是印加帝國君主帕查庫特克（Pachacutec）於15世紀建造。當地自1月21日以來一直禁止遊客進入，因為秘魯當局正努力因應社會和政治危機引發的示威浪潮，部分示威甚至相當暴力。

示威人士要求祕魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台並重新舉行大選。

由於鐵路設施受到示威者攻擊，從東南部城市庫斯科（Cusco）運送人員和各類物資到馬丘比丘古城山腳下村莊的火車停駛了18天。

旅遊業對秘魯經濟至關重要，該國每年吸引450萬人次遊客前往觀光。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1120216

#馬丘比丘
#祕魯文化部
#帕查庫特克
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