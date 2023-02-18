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韓美下週華府兵推前夕 北韓發射不明彈道飛彈

2023/2/18 17:33（2/18 18:22 更新）
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圖為南韓民眾去年11月觀看北韓發射飛彈相關新聞。（路透社）
圖為南韓民眾去年11月觀看北韓發射飛彈相關新聞。（路透社）
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（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓聯合參謀本部表示，北韓今天朝東部海域發射一枚型號不明的彈道飛彈。南韓和美國下週將在華府舉行兵棋推演，北韓昨天威脅要採取史無前例的強硬應對措施。

南韓聯合參謀本部表示，「北韓朝東海發射一枚型號不明的彈道飛彈。」南韓軍方目前正在分析飛彈的飛行距離與發射地點。南韓所稱的東海，在日本稱為日本海。

路透社報導，日本海上保安廳也表示，北韓發射一枚疑似彈道飛彈物體。

日本海上保安廳在接獲防衛省通報後，於下午5時25分宣布「北韓已試射可能是彈道飛彈的物體」，呼籲航行中船隻留意後續情報。

如果北韓今天試射的是彈道飛彈，將是繼今年1月1日以來，時隔49天再次射彈。

美聯社報導，北韓昨天威脅要對22日舉行的美韓聯合核武兵棋推演採取「空前的」強硬應對措施，形容兵推是為戰爭作準備。

北韓長期以來一直譴責美韓聯合軍事演習，批評是為入侵進行預演。

北韓外交部發言人透過國營媒體發布聲明說，北韓「基於合理依據和擔憂」，將美韓計劃今年舉行的演習「視為是為侵略戰爭作準備」。

聲明中說，如果華府和首爾繼續進行相關演習，「他們將面臨持續而且空前的強硬應對行動」。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1120218

#北韓
#南韓
#華府
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