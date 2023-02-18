北韓試射彈道飛彈 日本研判落入專屬經濟區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）日本政府知情人士表示，北韓今天下午5時21分左右從境內西岸朝東試射至少一枚彈道飛彈，研判已在晚間6時27分（台灣時間5時27分）左右落入日本專屬經濟區（EEZ）內的日本海。

日本放送協會（NHK）報導，多名政府知情人士表示，這枚彈道飛彈的落點在北海道渡島大島西方約200公里的日本海，屬於日本專屬經濟區。

日本政府相關人士表示，北韓這次有可能是以較通常角度更高的「高飛軌道」（lofted trajectory）進行試射。

日本首相岸田文雄已下達指示，要求相關部會全力蒐集及分析情報、提供日本民眾迅速且正確的情報，並徹底對航機及船舶等進行安全確認，為各類事態做好萬全準備。

防衛省等表示，北韓這次試射是繼1月1日以來，今年第2次試射疑為彈道飛彈物體。北韓2022年全年共試射37次包括彈道飛彈在內的物體，創歷史新高。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120218