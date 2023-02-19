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北韓再射彈
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北韓再射彈1/228
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日美戰機轟炸機擬聯合訓練 反制北韓射飛彈

2023/2/19 15:32（2/19 15:48 更新）
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日媒報導，日本與美國正協調實施聯合訓練，反制北韓試射洲際彈道飛彈。圖為去年11月美日空軍聯合軍演。（圖取自twitter.com/JASDF_PAO）
日媒報導，日本與美國正協調實施聯合訓練，反制北韓試射洲際彈道飛彈。圖為去年11月美日空軍聯合軍演。（圖取自twitter.com/JASDF_PAO）
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本富士新聞網今天報導，作為對北韓試射洲際彈道飛彈（ICBM）等級飛彈的「對抗措施」，日美正協調最快今天實施日本自衛隊戰機與美軍轟炸機的聯合訓練。

北韓今天表示，北韓在前一天的「突發試射演習」中測試了一枚火星-15（Hwasong-15）洲際彈道飛彈，證明北韓已準備好對敵對勢力進行「機動且強大的反擊」。

富士新聞網從不只一名相關人士獲知，日美政府正協調由航空自衛隊戰機與美軍轟炸機進行聯合訓練，會在確認氣象條件的同時，預料最快今天下午在日本附近空域實施。

北韓為了讓2月18日試射的彈道飛彈難以被攔截，採用較一般發射角度更高的「高飛軌道」（lofted trajectory），最後落在北海道渡島大島西方約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）內。

日本防衛大臣濱田靖一談到北韓這枚彈道飛彈的性能時說，研判最大射程可能超過1萬4000公里，「美國全境都在其射程內」，特別威脅到日本與美國的和平與安全。

北韓2022年11月試射彈道飛彈後，日美曾在日本九州西方空域舉行聯合訓練反制，當時航空自衛隊出動F-2戰機、美軍派出B-1B轟炸機及F-16戰機參加。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120219

#北韓
#日本
#美軍
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北韓證實試射火星-15洲際彈道飛彈 稱具備機動且強大反擊