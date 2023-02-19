日美戰機轟炸機擬聯合訓練 反制北韓射飛彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京19日綜合外電報導）日本富士新聞網今天報導，作為對北韓試射洲際彈道飛彈（ICBM）等級飛彈的「對抗措施」，日美正協調最快今天實施日本自衛隊戰機與美軍轟炸機的聯合訓練。

北韓今天表示，北韓在前一天的「突發試射演習」中測試了一枚火星-15（Hwasong-15）洲際彈道飛彈，證明北韓已準備好對敵對勢力進行「機動且強大的反擊」。

富士新聞網從不只一名相關人士獲知，日美政府正協調由航空自衛隊戰機與美軍轟炸機進行聯合訓練，會在確認氣象條件的同時，預料最快今天下午在日本附近空域實施。

北韓為了讓2月18日試射的彈道飛彈難以被攔截，採用較一般發射角度更高的「高飛軌道」（lofted trajectory），最後落在北海道渡島大島西方約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）內。

日本防衛大臣濱田靖一談到北韓這枚彈道飛彈的性能時說，研判最大射程可能超過1萬4000公里，「美國全境都在其射程內」，特別威脅到日本與美國的和平與安全。

北韓2022年11月試射彈道飛彈後，日美曾在日本九州西方空域舉行聯合訓練反制，當時航空自衛隊出動F-2戰機、美軍派出B-1B轟炸機及F-16戰機參加。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120219